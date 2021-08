Ikea annonce Starkvind, une table avec purificateur d'air intelligent

Si il existe plusieurs raisons d'acheter un purificateur d'air pour lutter contre les allergies, limiter les odeurs ou tout simplement mieux respirer, certains sont désormais intelligents avec des prix qui peuvent grimper à près de 1000€. IKEA a bien compris que la domotique et les accessoires connectés sont de plus en plus recherchés et se lance désormais sur ce marché en respectant ses caractéristiques : abordabilité et minimalisme.

IKEA va lancer un purificateur d'air original

Le géant suédois vient en effet d'annoncer deux appareils "Starkvind", un purificateur d'air autonome au sol et un modèle de table d'appoint, qui coûtent respectivement 129€ et 189€. Cependant, vous devrez payer pour un hub domestique intelligent séparé à 35€ pour accéder aux commandes depuis un iPhone ou un Android.



À cette gamme de prix, il ne faut pas s'attendre à tous les raffinements que proposent des systèmes haut de gamme comme ceux de Mila et Dyson. Les deux purificateurs IKEA sont identiques à l'intérieur : ils contiennent un système à trois filtres conçu pour capturer les plus grosses particules comme les cheveux et la poussière ; 99,5 pour cent de petites particules en suspension dans l'air mesurant moins de 2,5 micromètres (ou un 400e de millimètre) et de la poussière et du pollen; et les polluants comme le formaldéhyde et même les mauvaises odeurs.

Le Starkvind dispose également de cinq vitesses de ventilateur différentes qui peuvent être utilisées seules ou contrôlées et programmées à partir de l'application IKEA Home en conjonction avec son hub de maison intelligente TRÅDFRI. Ce dernier est un appareil en forme de rondelle qui sert de pont entre vos produits intelligents IKEA (comme les stores, les ampoules et les haut-parleurs) et votre téléphone. Alors qu'un mode automatique repose sur un capteur intégré pour ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la quantité de particules plus petites dans l'air. L'application fournira plusieurs statistiques intéressantes à son utilisateur.



Le Starkvind portable sera disponible en noir et blanc, tandis que la table d'appoint sera disponible dans une finition sombre ou claire. Les deux arriveront dans les magasins IKEA et en ligne en octobre.

Et probablement également sur Amazon puisque le spécialiste des cartons plats a désormais sa boutique :