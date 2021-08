Apple cesse de signer iOS 14.7, downgrade et restauration impossibles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Suite à la sortie d'iOS 14.7.1 la semaine dernière, Apple a cessé de signer iOS 14.7, la version précédente d'iOS qui a été publiée plus tôt en juillet. Le downgrade et la restauration sont donc bloqués pour cette version, et toute mise a jour se fera vers 14.7.1 sur iPhone comme sur iPad avec iPadOS.

Pourquoi Apple arrête de signer ses firmwares ?

Apple cesse régulièrement de signer d'anciennes versions de logiciels après la sortie des nouvelles mises à jour afin d'encourager les clients à tenir leurs systèmes d'exploitation à jour. C’est un moyen d’avoir une forte adoption, ce qui permet de combler des failles et aussi empêcher certains dévoiements comme le jailbreak.

Les nouveautés dans iOS 14.7 et 14.7.1

iOS 14.7, la mise à jour qui remplace iOS 14.6, a ajouté la prise en charge de la batterie MagSafe, la qualité de l’air sans météo et a introduit de nombreuses corrections de bugs. De son côté, iOS 14.7.1 est une mise à jour plus petite qui comprend un correctif de sécurité critique et un correctif pour un bogue qui pourrait empêcher les iPhone avec Touch ID de déverrouiller une Apple Watch connectée.



Il est donc important que tous les utilisateurs d'iOS mettent à niveau leur iPhone ou iPad dès que possible.

Quid du jailbreak ?

Quant au jailbreak, cela ne change rien car seul Checkra1n peut déverrouiller un iPhone ou un iPad sous iOS 14.7.1, les autres comme Unc0ver ou Taurine étant bloqués à iOS 14.3.