T2 2021 : Xiaomi est numéro 1 en Europe devant les Galaxy de Samsung et l'iPhone d'Apple

Il y a 1 heure (Màj il y a 20 min)

Julien Russo

On ne cesse de le répéter et les preuves s'accumulent au fil du temps : il ne faut jamais sous-estimer les constructeurs de smartphones chinois. Ils ont une capacité incroyable de convaincre et d'écouler leurs stocks de smartphones. Selon Strategy Analytics, Xiaomi a été numéro 1 dans les ventes en Europe sur le deuxième trimestre de 2021, la performance est tellement remarquable que le géant chinois a dépassé le leader Samsung pour la première fois.

Apple est troisième

Si Huawei a complètement disparu du classement, il reste une entreprise chinoise qui relève le niveau, il s'agit de Xiaomi.

La marque a occupé 25,3% de part de marché sur les expéditions de smartphones en Europe au T2 2021, cela représente une évolution de 67,1% par rapport au second trimestre de l'année précédente et tout de même 12,7 millions d'expéditions.

Visiblement, Xiaomi a fait de l'ombre à Samsung puisque le géant sud-coréen voit sa performance reculer de 7% et se retrouve derrière Xiaomi avec 24% de part de marché !



Derrière Samsung, on retrouve Apple avec 9,6 millions d'expéditions de ses iPhone ce qui représente une part de marché de 19,2% et une belle croissance de 15,7%, la firme de Cupertino peut remercier la popularité des iPhone 12.

Boris Metodiev le directeur associé de Strategy Analytics a déclaré dans le rapport :

Les marchés européens des smartphones ont connu un solide trimestre entraîné par la reprise du Covid, à la suite du crash de 2020. Le point culminant du trimestre est que Xiaomi est apparu comme le premier fournisseur en termes d'expédition pour la première fois. Xiaomi a expédié près de 13 millions d'unités sur le continent pour remplacer le leader de longue date Samsung. Xiaomi a connu un grand succès en Russie, en Ukraine, en Espagne et en Italie, entre autres, et a trouvé des clients enthousiastes pour sa série Mi et Redmi des smartphones riches en fonctionnalités.

La belle performance d'Apple s'explique par l'intégration de la 5G dans les iPhone 12, le nouveau standard mobile a créé comme l'appelle certains analystes un "super-cycle", cela signifie que les propriétaires d'iPhone d'anciennes générations renouvellent en masse vers le dernier iPhone.

Au-delà de convaincre ses clients, Apple continue d'attirer les utilisateurs sous Android qui veulent une nouvelle expérience et intégrer un écosystème unique au monde.



Linda Sui la directrice principale a expliqué :

Apple a affiché un trimestre solide, augmentant de +16 % en glissement annuel et expédiant près de 10 millions d'unités au deuxième trimestre en Europe. La série iPhone 12 continue de résonner auprès des clients fidèles d'Apple qui étaient en retard pour remplacer leurs appareils.

