Apple lance une deuxième bêta pour les AirPods Pro

Il y a 28 min

Julien Russo

Le mois dernier, Apple a lancé un nouveau programme de bêta pour les... AirPods Pro. C'est la première fois de son histoire que la firme de Cupertino proposait des bêtas pour des écouteurs. Quasiment 1 mois après le lancement de ce nouveau programme, Apple propose déjà une seconde bêta.

Développeurs ?

À vos téléchargements !

Si vous êtes développeur, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au programme de bêta pour tester les dernières nouveautés liées aux AirPods Pro. Attention tout de même, pour installer la bêta, il faudra aussi être inscrit sur la bêta d'iOS 15.

Le fonctionnement est plus ou moins simple, il suffit de vous connecter sur votre espace personnel sur le site developer.apple.com puis de cliquer sur "Plus de téléchargements". Viens après tout un système pour installer la mise à jour (voir la fin d'article).



Dans la seconde bêta, Apple apporte la prise en charge de la Conversation Boost, il s'agit d'une fonctionnalité d'iOS 15 qui utilise les micros des AirPods Pro pour ajuster le niveau du volume de vos conversations.

Plus vous êtes dans un environnement bruyant et plus le volume augmentera, dès que vous retournez dans un endroit plus calme, le volume reviendra à un niveau moyen. Cette nouveauté permet de régler automatiquement le volume de vos conversations avec les AirPods Pro, pour faire simple, vous ne touchez plus à rien, le micrologiciel des AirPods Pro s'occupe de tout !

Pour rappel, la première bêta des AirPods Pro apportait plusieurs nouveautés, Apple a ajouté : la Transparence personnalisée, le Spatial Audio et la réduction du bruit ambiant pour que vos conversations FaceTime se passent dans les meilleures conditions.

Installer le profil du firmware des AirPods Pro sur iPhone

Sur votre iPhone, accédez au site Web des développeurs Apple, connectez-vous et accédez à la section téléchargements. Appuyez sur l’icône dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur "Plus". Faites défiler vers le bas jusqu'à "AirPods Pro beta" et appuyez sur "Afficher les détails". Appuyez sur le profil de configuration iOSAirPodsProSeed.mobileconfig. Appuyez sur "Autoriser" pour l'installer, puis sélectionnez l'iPhone. Ouvrez l'application Réglages et appuyez sur "Profil téléchargé", puis appuyez sur "Installer" et entrez votre code d'accès. Appuyez à nouveau sur "Installer", puis sur "Terminé".

Connecter les AirPods Pro à l'iPhone

Lorsque les AirPods Pro sont près de l'iPhone, ouvrez le boîtier des AirPods Pro. Les AirPods Pro doivent se jumeler automatiquement à l'iPhone.

Utiliser Xcode pour permettre aux AirPods Pro de recevoir un logiciel bêta

Assurez-vous d'avoir la dernière version bêta de Xcode installée. Il peut être téléchargé sur le site Web des développeurs Apple. Après avoir installé le profil de configuration du firmware des AirPods Pro, puis connecté les AirPods Pro à l'iPhone, connectez l'iPhone à un Mac avec le câble USB vers Lightning approprié. Lancez l'application bêta Xcode. Vous n'avez en fait rien à faire avec l'application Xcode au-delà de son ouverture. Sur l'iPhone, ouvrez l'application Paramètres, appuyez sur la section Développeur et choisissez Firmware bêta avant la libération. Localisez les AirPods Pro dans la liste des appareils jumelés. Appuyez pour activer les mises à jour logicielles bêta automatiques pour les AirPods Pro appropriés dans la liste.

Installer le firmware bêta

Après avoir appuyé pour activer les mises à jour logicielles, appuyez sur "Accepter" pour accepter le formulaire de consentement légal d'Apple. De là, vos AirPods Pro seront prêts à recevoir le firmware.

L'installation du firmware n'est pas automatique et l'installation du firmware bêta sur les AirPods Pro peut prendre jusqu'à 24 heures après l'adhésion. Pour installer le firmware, Apple indique que les AirPods doivent être connectés à l'iPhone, puis que la charnière du boîtier doit être fermée pour déclencher la mise à jour.



On ne va pas se le cacher, installer la bêta des AirPods Pro, ça relève du parcours du combattant, n'oublions pas que cela s'adresse aux développeurs exclusivement, des personnes censées maîtriser à la perfection l'interface developer.apple.com et être à l'aise avec Xcode.

On espère qu'Apple aura un système plus simple si les bêtas des AirPods Pro s'ouvrent un jour aux testeurs publics !