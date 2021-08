L'Apple Store au Canada va mettre en place le paiement en plusieurs fois sans frais

Alexandre Godard

Il y a du nouveau pour l'Apple Store au Canada. Selon les dernières rumeurs, un accord entre Apple et une société spécialisée dans le domaine va permettre à tous les résidents canadiens éligibles de s'acheter un iPhone, un iPad, un Mac... en 12 ou 24 fois sans frais. Un style de paiement attendu de longue date dans le pays.

Le paiement en plusieurs fois sur les objets Apple au Canada arrive !

Pour nous français, cela fait pas mal de temps que nous connaissons le paiement en plusieurs fois sans frais sur l'App Store. En revanche, du côté de nos voisins canadiens, c'est une option qui n'a clairement jamais existé.



Mais cela devrait enfin changer durant ce mois d'août 2021 car Bloomberg révèle qu'un accord entre Apple et PayBright aurait été conclu afin de mettre en place ce genre de financement. Pour rappel, PayBright est une société spécialisée dans ce type de crédit et qui propose le fameux "acheter maintenant, payer plus tard".

Grâce à ce partenariat, les résidents canadiens pourront bientôt se rendre en Apple Store physique ou sur la boutique en ligne et payer leur nouvel iPhone, iPad, Mac... en 12 ou 24 fois sans frais supplémentaires. Comme expliqué plus haut, c'est une petite révolution dans le pays car c'est la toute première fois que cela va se mettre en place. Comme toujours, il faudra bien évidemment être éligible et respecter les conditions requises pour avoir accès à ce type de paiement.



Nous n'avons pas encore la confirmation officielle des deux entités concernées mais cela devrait tout de même être imminent car Bloomberg confirme un lancement pour le 11 août, dans tout juste sept jours.