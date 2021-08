My Friend Pedro Ripe For Revenge est de sortie sur mobile

Medhi Naitmazi

Comme prévu, le studio Devolver Digital vient de publier un nouveau jeu d'action dénommé My Friend Pedro. Mon ami Pedro - en français - était déjà disponible sur plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch et les PC. Mais voilà qu'une version spécifique aux mobiles nous arrive sous le nom de My Friend Pedro : Ripe for Revenge. La recette reste proche, mais avec une plastique simplifiée.

My Friend Pedro est disponible sur mobiles

Ils ont kidnappé sa femme et ses enfants et l'ont laissé pour mort. Mais il en faudra bien plus pour briser la famille de cette banane. Aidez votre ami Pedro à assouvir une vengeance glaciale, le tout saupoudré de balles !

Dans My Friend Pedro: Ripe for Revenge, vous allez donc partir à la recherche des proches de votre banane préférée, un prétexte à de l'action intense durant 37 niveaux à parcourir à pied ou sur un véhicule comme une moto ou un skate. Dans tous les cas, ce jeu gratuit dont l'ensemble est à débloquer avec un in-app à 3,49€ ne vous laissera pas respirer. Ne vous laissez pas avoir par ses graphismes dignes d'un dessin animé, My Friend Pedro n'est pas là pour rigoler.



Si vous avez joué au titre original, le but reste le même pour votre banane surarmée, à savoir progresser coûte que coûte en tirant sur tout ce qui bouge, avec un brin de tactique pour réaliser le meilleur score possible. Regardez la bande-annonce mobile de My Friend Pedro : Ripe for Revenge ci-dessous :

My Friend Pedro: Ripe for Revenge est donc disponible au téléchargement sur l'App Store, et si vous avez un Android, également sur Google Play. Les premiers retours sont excellents, même si l'on espère que les gars de Devolver Digital porteront également le premier opus sur mobile à l'avenir.



Cette banane a une revanche à prendre. Aidez-la !

Télécharger le jeu My Friend Pedro