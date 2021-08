Un nouveau menu des paramètres pour l'application Facebook

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Facebook vient de mettre à jour sa section "Paramètres" sur l'application mobile. Au menu, un nouveau design et une recherche simplifiée pour que l'utilisateur ne se perdre pas dans les menus.

Facebook simplifie les paramètres sur mobile

Pas plus tard qu'hier, Facebook a annoncé via un article de blog une mise à niveau et une refonte visuelle de la section paramètres de son application. Comme toujours lorsqu'on parle d'optimisation, le but est de simplifier encore plus la navigation pour l'utilisateur.



Selon la société, il sera beaucoup plus simple de trouver et modifier certains paramètres ou options de confidentialité. Avec des titres en gras, un allégement des sections et des espaces plus prononcés, Facebook espère que vous serez satisfait.

Qu'il s'agisse de gérer les publicités que les gens voient, d'ajuster les paramètres de partage ou de créer une audience pour les publications, les gens ne devraient pas avoir à trop réfléchir pour savoir par où commencer.



C'est pourquoi nous avons réduit le nombre de catégories et les avons renommées pour qu'elles correspondent plus étroitement aux modèles mentaux des personnes. Les paramètres sont désormais regroupés en six grandes catégories, chacune contenant plusieurs paramètres connexes : Compte, Préférences, Public et visibilité, Autorisations, Vos informations, et Normes de la communauté et politiques légales.

Un changement qui semble le bienvenue, trois ans après la dernière refonte de cette même section en 2018. Chacun est autorisé d'y croire ou non mais le communiqué termine par un couplet sur la confidentialité.



Zuckerberg et ses équipes expliquent qu'avec cette nouvelle page "Paramètres", il sera encore plus simple de modifier les paramètres de confidentialité pour que votre utilisation corresponde à vos envies. Tout cela dans le but de respecter la mise à jour Privacy Progress.



La mise à jour est disponible depuis hier donc si vous êtes un utilisateur de cette application, n'hésitez pas à la faire manuellement. Si elle n'apparaît pas encore de votre côté, patientez, il peut y avoir quelques jours de décalage en fonction des personnes.