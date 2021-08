Les fournisseurs d'Apple augmentent les primes pour l'iPhone 13

Il y a 4 heures

Alban Martin

1



Un nouveau rapport indique que les fournisseurs d'Apple en Chine se démènent pour embaucher plus de travailleurs avant le lancement prévu en septembre du prochain iPhone 13 en quatre déclinaisons.

Foxconn n'est pas le seul à rechercher des milliers d'employés

D'après les informations de SCMP :

Les fournisseurs d'Apple en Chine, y compris la plus grande usine d'iPhone au monde, augmentent leurs primes de démarrage dans un contexte de forte concurrence pour le bassin décroissant de jeunes prêts à faire des travaux de fabrication, alors que la production augmente sur de nouveaux modèles qui devraient être lancés en septembre.

Tim Cook en visite dans une usine Luxshare

Foxconn, le plus grand fournisseur d'Apple, a une nouvelle fois augmenté ses primes à un niveau record de 1 578 $ si les employés restent 90 jours, après avoir récemment augmenté le bonus le 23 juillet. Le chiffre est de 10 200 yuans, soit 200 de plus qu'il y a quinze jours, dont 9 500 vont au nouvel employé et 700 à celui qui a co-opté.

Le rapport indique que d'autres fournisseurs proposent des incitations similaires. Lens Technology recherche par exemple 5 000 travailleurs de la chaîne de production et 2 000 inspecteurs de la qualité et a doublé sa prime d'embauche à 10 000 yuans pour les employés qui travaillent 20 jours par mois sur sept mois. Luxshare Precision a également augmenté ses primes, y compris celle pour les travailleurs qui retournent dans l'entreprise après avoir terminé leur journée normale.

Apple aurait demandé 90 à 95 millions d'unités iPhone d'ici la fin de 2021 pour faire face à la demande. Le nouvel iPhone 13 devrait présenter un design assez similaire à celui de l'iPhone 12, tout en ajoutant des appareils photo améliorés, un nouveau processeur A15, un écran 120 Hz pour les modèles "Pro", une plus grande autonomie de la batterie, et plus encore comme la très attendue réduction de l'encoche en haut de l'écran. L'année dernière, l'iPhone d'Apple a été retardé en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par le COVID-19. Mais d'après les dernières déclarations de la société, la nouvelle version du smartphone phare devrait respecter le calendrier habituel avec une présentation mi-septembre et une commercialisation quelques jours plus tard.