Google a réfléchi au rachat d'Epic Games pour faire taire l'entreprise

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Quand on est un particulier ou une entreprise avec des milliards de dollars de côté, on n’a pas envie de se prendre la tête avec des problèmes qui peuvent gêner notre business. Beaucoup de sociétés préfèrent payer ou racheter pour être tranquille, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises avec Apple qui préfère parfois dédommager des class-actions plutôt qu'être confronté à une longue procédure judiciaire qui durera plusieurs années.

Google a pensé à racheter Epic Games

Discret sur les règles des stores et les commissions très contraignantes, Epic Games a surpris tout le monde en mettant en place son système de paiement direct à l'été dernier. Une fraude très grave aux réglementations de l'App Store et du Play Store, sans surprise, Fortnite avait été retirée les heures qui ont suivi sur les deux stores.

Dès qu'Epic Games a annoncé avoir déposé plainte contre Apple et Google pour des pratiques anticoncurrentielles et un abus de position, l'affaire a pris une ampleur impressionnante dans les médias du monde entier, c'était la première fois qu'une grande entreprise osait entrer en conflit face aux deux géants californiens.



Cette médiatisation autour de la commission de 30% et des règles très strictes de l'App Store et du Play Store a fortement énervé Apple et Google qui ont difficilement supporté l'étiquette des "deux méchants de la distribution des applications".

Si Apple a rassemblé immédiatement une équipe d'avocats pour préparer le procès, du côté de Google l'approche a été différente puisque la firme de Mountain View a pensé à racheter Epic Games pour cesser la polémique !

Cette révélation nous vient des documents qui vont être présentés dans le procès qui va opposer Epic Games et Google (c'est la deuxième partie dans l'attaque judiciaire d'Epic, après le premier acte avec le procès contre Apple).



Le document qui sera abordé lors de la première audience (qui va bientôt avoir lieu) mentionne l'intention de Google de racheter complètement ou partiellement Epic Games. Sans surprise, la raison principale était de stopper l'affaire qui risquait de provoquer un mouvement de contestation chez les autres développeurs. Cependant, ce n'était pas la seule raison, l'activité en elle-même et les réelles prouesses avec le moteur de jeu vidéo Unreal Engine auraient aussi pesé dans la balance lors de la période de réflexion au siège de Google.



Pour l'instant, nous avons peu d'informations au sujet de ce document, l'une des audiences du procès Epic Games Vs Google devrait permettre d'en savoir plus. Il se pourrait que la firme de Mountain View ait eu des discussions approfondies avec Epic Games, si c'est le cas, il serait intéressant de savoir au bout de combien de temps elles ont eu lieu après le dépôt de plainte (ou peut-être avant ?).

On pourrait également connaître de la somme qu'était prêt à débourser le géant californien, celle-ci doit être de plusieurs milliards de dollars puisque comme Apple, Google a un peu un budget illimité !



Du côté du procès Epic Games Vs Apple, nous sommes toujours en attente de la décision finale de la juge Yvonne Gonzalez Rogers. Toutes les audiences sont terminées, la dernière qui a eu lieu avait pour objectif d'entendre le CEO d'Apple, Tim Cook a effectué une prestation qui s'est révélée peu convaincante d'après certains médias. Grâce à son témoignage, nous avons pu apprendre plusieurs informations très intéressantes sur l'App Store et sa vision de la commission prélevée sur les revenus des développeurs.



