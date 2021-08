Amazon : Une prise connectée TP-Link à seulement... 4,99€ !

Julien Russo

Vous aussi, vous êtes dans une quête de connecter le maximum de vos appareils domestiques pour tout piloter d'une simple commande vocale ou depuis votre iPhone ? Aujourd'hui, un appareil compatible avec la domotique représente souvent un surcoût tarifaire par rapport à la version sans domotique. Il y a cependant une astuce, la prise connectée. Elle coûte moins cher et vous permet en plus de faire des économies en évitant le mode veille.

Avec le code promo ALEXAHOME

TP-Link propose une promotion exceptionnelle aujourd'hui sur Amazon, au lieu de 12,99€, la prise connectée Wi-Fi Tapo passe temporairement à 4,99€ (avec le code ALEXAHOME).

On y retrouve plusieurs caractéristiques intéressantes qui font de ce bon plan une offre particulièrement attractive.

Tout d'abord, les assistants vocaux. La prise TP-Link Tapo gère avec talent les commandes pour Alexa, mais aussi celles de Google Assistant, vous pourrez demander via une enceinte ou un smartphone compatible d'allumer ou d'éteindre la prise, ce qui interrompra immédiatement l'alimentation électrique à votre appareil.



Si vous êtes plutôt dans l'écosystème Apple et que vous n'avez pas une enceinte Amazon ou même une Google Home, vous pourrez gérer votre prise connectée directement depuis l'application "Tapo" qui est disponible sur l'App Store !

Retrouvez aussi de la programmation, via l'application vous pourrez programmer des plages horaires où la prise connectée doit être active et d'autres où elle doit cesser son activité, c'est vous qui gérez.

Le point positif de cette prise connectée, c’est qu'elle n'a besoin d'aucun hub pour fonctionner, vous avez juste à la connecter à votre box internet et vous pouvez interagir avec elle à travers l'application Tapo.

Petite précision, la prise est compatible avec toutes les box internet, que vous soyez chez Free, SFR, Bouygues ou Orange, elle fonctionnera à coup sûr !

Au top de la sécurité

Niveau sécurité, TP-Link répond à toutes les exigences que peut avoir un consommateur pointilleux, la marque explique que le contrôle qualité a été réalisé par le laboratoire de l'entreprise et la prise est certifiée par une autorité mondiale.

Pour éviter tout accident, les décharges électriques sont impossibles grâce au boitier de sécurité coulissant, si vous avez des enfants qui ont tendances à toucher à tout, vous pourrez avoir l'esprit tranquille !

Les risques de brûlures sont quant à eux fortement réduits grâce à des matériaux ignifuges en ABS.

Et pour l'installation ?

TP-Link joue sur la simplicité, si vous êtes frileux à l'idée de la connexion à votre Wi-Fi, ne vous inquiétez pas, un manuel d'installation est mis dans le pack. Vous aurez juste (avant de commencer l'installation) à télécharger l'application gratuite Tapo et à mettre votre prise connectée dans la prise électrique !