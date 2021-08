iPhone 13 : 44% des propriétaires d'iPhone sont prêts à renouveler !

il y a 5 heures

Julien Russo

6



Les analystes affirment quasiment tous qu'avec l'iPhone 13, Apple va faire exploser les ventes, le phénomène serait encore plus impressionnant qu'avec les iPhone 12. Un sondage de SellCell a voulu aller vérifier cela sur le terrain et la tendance se confirme avec presque la moitié des propriétaires d'iPhone qui ont l'intention d'acheter l'iPhone 13.

Nouveau succès avec l'iPhone 13 ?

Tous les ans, Apple trouve les arguments qui vont vous faire craquer et acheter la dernière génération d'iPhone.

Cette fois-ci, la nouveauté majeure des iPhone 13 devrait être le taux de rafraîchissement en 120 Hz, un confort supplémentaire qui viendra rendre plus agréable vos sessions gaming, mais aussi la lecture des vidéos.

SellCell a lancé l'un de ses traditionnels sondages pour tenter de connaître la réelle impression des consommateurs Apple, des personnes qui sont déjà habitué à iOS et qui sont dans l'écosystème parfois depuis plusieurs années !

Le sondage est clairement en faveur d'Apple et devrait rassurer les investisseurs du monde entier sur le futur imminent de la gamme iPhone.



À la question "avez-vous l'intention de passer à l'iPhone 13 ?", 44% des sondés ont répondu qu'ils avaient bien pour objectif de renouveler leur iPhone actuel pour passer à l'un des iPhone 13.

Dans le détail, voici les chiffres des modèles qui ont rencontré le plus de succès dans le sondage :

7% veulent acheter l'iPhone 13 mini

veulent acheter l'iPhone 13 mini 38,2% souhaitent acquérir l'iPhone 13

souhaitent acquérir l'iPhone 13 24% sont intéressés par l'iPhone 13 Pro

sont intéressés par l'iPhone 13 Pro 30,8% n'ont qu'une idée en tête : prendre l'iPhone 13 Pro Max

Ces chiffres correspondent à ce qu'on peut voir dans les ventes avec les iPhone 12, la version mini est complètement écartée à cause de son écran de 5,4 pouces et les autres modèles arrivent eux à intéresser plus de consommateurs. Mais bon, 7% de près de 200 millions d'unités par an, cela représente tout de même 14 millions d'iPhone 13 Mini.



Du coup, pour les iPhone 13, Apple ne va pas produire trop de version mini au risque de devoir après stopper la production en cours de route.

Le sondage s'est ensuite intéressé à ce qui attire le plus avec les fonctionnalités des iPhone 13, SellCell s'est entièrement basé sur les nombreuses rumeurs qui se baladent sur internet depuis le début de l'année, pas vraiment le choix comme il n'y a pas eu encore d'annonce officielle !

Selon les réponses, l'écran ProMotion en 120 Hz serait le principal argument qui pousserait à investir dans le dernier iPhone, 22% des sondés ont répondus qu'ils achèteront l'iPhone 13 essentiellement pour cette raison.



18,2% sont motivés à l'idée d'acheter les iPhone 13 avec un Touch ID sous l'écran, ce qui reste peu probable selon les rumeurs qui affirment qu'Apple n'a pas encore trouvé le meilleur système pour allier sécurité et fiabilité.



16% sont conquis par l'écran toujours allumé, aussi appelé always-on. Pouvoir jeter un coup d'œil sur l'heure ou même ses dernières notifications sans avoir besoin de toucher l'écran ou appuyer sur le bouton de verrouillage semble être quelque chose de convaincant chez beaucoup de clients Apple.



10,9% espèrent fortement qu'Apple va réduire l'encoche sur les iPhone 13, ils veulent voir une encoche plus discrète et donc une surface d'écran plus importante. Plusieurs rumeurs ont assuré que la prochaine génération d'iPhone devrait apporter une réduction de l'encoche.



Moins de 5% se sont dit enthousiastes à l'idée de l'arrivée du Wi-Fi 6E, plusieurs indiscrétions ont expliquées qu'Apple devrait proposer ce nouveau protocole, véritable boost pour le débit descendant et montant. Ce faible intérêt peut s'expliquer par l'absence massive des routeurs compatibles chez les FAI du monde entier. La technologie Wi-Fi 6E est même assez difficile à trouver dans les routeurs vendus sur internet, il va falloir patienter encore un peu avant que cette technologie se démocratise aux États-Unis comme en Europe.

Peu d'intérêt pour les autres produits qui pourraient être annoncés

Prévoir un Apple Event à la rentrée en annonçant uniquement les iPhone 13 alors que plein d'autres produits sont attendus ? C'est peu probable.

SellCell a demandé aux sondés s'ils étaient pressés à l'idée qu'Apple annonce d'autres générations de produits déjà présents dans son catalogue.

Peu d'intérêt ont été remarqués dans les réponses, l'Apple Watch Series 7 n'a intéressé que 23,7% des sondés, si c'est un faible chiffre, c'est malgré tout une catégorie de personnes qui se disent déjà prêtes à acheter la 7e génération de la montre connectée.



Côté AirPods 3, on pensait sincèrement qu'il y avait plus d'attente que cela, mais finalement pas du tout.

87,1% des répondants ont déclaré ne pas être intéressés par la prochaine paire d'AirPods !



SellCell a enregistré les réponses de 3 000 propriétaires d'iPhone, tous âgés de plus de 18 ans et vivant tous aux États-Unis. Le sondage a eu lieu entre le 28 juillet et 6 août 2021.