AirDrop ne fonctionne pas avec les contacts pour certains propriétaires d'iPhone 14

Après l'iPhone 14 qui se paralyse lors du transfert des données avec une ancienne génération d'iPhone et la caméra qui tremble sur des applications comme Instagram, Snapchat ou TikTok, voici un nouveau bug qui touche les récents possesseurs des iPhone 14. Selon plusieurs personnes sur les forums d'entraide spécialisés Apple, l'envoi de fichiers via AirDrop rencontrerait une petite difficulté.

L'AirDrop via les contacts ne fonctionne plus

Depuis plusieurs années, vous avez la possibilité d'activer votre AirDrop en visibilité "contact uniquement" ou en visibilité "tout le monde", le premier mode vous permet de recevoir des fichiers (notes, photos, vidéos...) qui proviennent que des personnes que vous connaissez, le second par tous les autres utilisateurs Apple que vous croisez dans une journée. Si la majorité des personnes privilégient le mode "contact", cela est malheureusement impossible avec l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.



Comme le révèle un utilisateur sur le forum de MacRumors, si vous envoyez un fichier avec un AirDrop en mode "contact uniquement", votre fichier restera systématiquement bloqué avec le statut "en attente". Preuve que la connexion ne se réalise pas, l'iPhone (ou l'autre appareil Apple) vers lequel vous envoyez n'aura même pas de pop-up lui demandant s'il accepte ou non le partage d'un fichier par AirDrop !

Voici ce qu'explique une personne concernée par ce bug :

J'ai essayé d'envoyer une photo à mon mari tout à l'heure et il m'a dit qu'il se connectait, mais son iPhone X n'a rien fait. Mais si j'active "tout le monde" pour qu'il apparaisse comme n'importe qui, je peux envoyer sans problème. Je peux, cependant, Airdrop à mes propres appareils. Mais pas les contacts.

Ce qui fait penser aujourd'hui à un bug exclusivement présent sur les iPhone 14, c'est que l'anomalie ne se produit pas sur les autres générations d'iPhone. Si cela était lié uniquement à iOS 16, le problème aurait fait largement plus de bruits ces derniers jours, car un grand nombre de personnes aurait été concerné.



Les forums ont mentionné qu'il existe une solution de contournement qui peut être utilisée. Les paramètres AirDrop doivent être ajustés de "Contacts" à "Tout le monde" afin de pouvoir transférer un fichier à un contact. La modification peut se faire depuis les réglages de l'iPhone dans "Général" puis "AirDrop".



La même personne qui a fait la déclaration ci-dessus explique avoir contacté l'assistance d'Apple :

J'ai contacté Apple aujourd'hui par le biais de l'assistance, car AirDrop ne fonctionne toujours pas. Ils m'ont fait réinitialiser les paramètres de l'opérateur, changer pour tout le monde au lieu des contacts et finalement ça a marché. Ce qui est étrange, c'est que l'emoji de la personne que je voudrais utiliser ne fonctionne pas, je dois être sur "tout le monde" et ensuite, je peux voir le téléphone de mon conjoint sous "autre". J'ai essayé de partager un mot de passe via les mots de passe Apple et j'ai reçu un message indiquant que la personne ne figure pas dans mes contacts. Je suppose que les contacts iCloud ne correspondent peut-être pas ?

Grâce aux appels à l'assistance et le forum d'entraide sur le site d'Apple, le géant californien est déjà au courant depuis quelques jours de l'anomalie. On imagine qu'un correctif "spécial iPhone 14" doit être en cours de développement pour être glissé dans une future mise à jour d'iOS 16 qui débarquera prochainement.