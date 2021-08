Apple interdit les sondages internes entre ses employés

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

3



Depuis plusieurs semaines, Apple demande doucement mais sûrement à tous ses employés de revenir progressivement au travail "d'avant pandémie", autrement dit mettre fin au télétravail à 100%. Une demande qui ne plaît pas aux employés mais ce n'est pas la seule car selon les dernières infos, un autre débat serait chaud en interne et il concerne les sondages pratiqués par des employés. Explications.

Interdiction aux sondages chez Apple !

Si depuis des années Apple prospère à une vitesse folle, c'est grâce à son encadrement strict et à ses règles internes parfois drastiques, mais efficaces. De l'extérieur, on a l'impression que tout est beau chez Apple, que tout le monde est heureux et possède un "job de rêve" mais la réalité est parfois bien différente.



Comme beaucoup de grandes entreprises, Apple peut se montrer assez ferme avec ses employés et c'est justement ce qui peut parfois créer des tensions. Comme indiqué par The Verge, pas plus tard qu'hier, Apple bloquerait et interdirait certains sondages internes pratiqués par quelques employés. Concrètement, plusieurs employés de la Pomme ont essayé de créer des sondages auprès de leurs collègues sur plusieurs sujets comme l'équité salariale ou encore le télétravail afin d'avoir un avis global sur la question en interne et également savoir si tout le monde est logé à la même enseigne.

Une pratique qui ne semble pas du tout plaire au niveau des hautes instances, car pas moins de trois enquêtes (sondages) auraient été stoppés ces derniers mois. Pour entrer un peu plus en détails dans le sujet, sachez qu'une enquête pouvait par exemple demander aux volontaires de divulguer leur salaire, leur religion, leur sexe...



Voici le communiqué qu'Apple aurait fait parvenir à tous ses employés :

Les sondages ne sont pas autorisés à être utilisés comme moyen de collecter des données identifiables sur les employés sans suivre le processus habituel pour obtenir ces données de l'équipe People. Cela inclut toutes les questions sur l'adresse d'un employé, les données démographiques etc..., à l'exception du pays ou de la région de collecte. L'utilisation d'enquêtes comme outil de collecte d'informations sur la santé, les rapports de santé, les résultats des tests et le statut vaccinal est également interdit. Toutes les demandes de données identifiables sur les employés doivent être soumises à l'équipe People via le formulaire de demande de rapport sur les personnes. Si elle est approuvée, l'équipe People fournira les données des employés directement à partir de leurs systèmes.

Une affaire qui risque encore une fois de faire jaser surtout après que The Verge ait reçu la confirmation par plusieurs avocats américains que cette pratique est autorisée par la loi américaine, car considéré comme une "forme d'organisation syndicale".



Toujours selon ces avocats, en agissant ainsi, Apple enfreint les lois sur la protection des travailleurs. À voir dans les semaines et mois à venir si nous aurons une suite à cette affaire, mais voilà qui traduit les tensions internes en ce moment chez Apple après un débat contrasté entre employés et dirigeants sur la poursuite du télétravail ou non.