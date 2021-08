Bloomberg parle des nouveautés des iPhone 13 dont ProRes

Medhi Naitmazi

Les prochains iPhone 13 ne vont pas révolutionner le style du smartphone Apple, mais devraient se concentrer sur des détails. Parmi eux, comme le note le nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, il y aura de nouvelles fonctionnalités de caméra adaptées aux utilisateurs professionnels, y compris ProRes pour les vidéos ainsi que le mode Portrait pour la vidéo.

Tout pour la photo sur l'iPhone 13 ?

La prochaine gamme d'iPhone d'Apple bénéficiera d'au moins trois nouvelles fonctionnalités majeures d'appareil photo et d'enregistrement vidéo, qui, selon la société, seront des incitations clés pour pousser les clients à renouveler. C'est ce que nous avions vu dans notre récent dossier sur l'iPhone 13.



Concrètement, Gurman explique que les nouveaux téléphones comprendront une version vidéo de la fonction de mode Portrait (vue également sur FaceTime avec iOS 15), la possibilité d'enregistrer des vidéos dans un format de meilleure qualité appelé ProRes, et un nouveau système de type filtre qui améliore l'apparence et les couleurs des photos. Les fonctionnalités de l'appareil photo sont considérées comme l'un des principaux arguments de vente du successeur de l'iPhone 12, qui devrait être mis en vente dans les prochaines semaines.

Le mode portrait

Apple a d'abord ajouté le mode Portrait à l'iPhone 7 Plus en 2016, et il est rapidement devenu un favori des clients. La fonction peut mettre une personne au point tout en floutant l'arrière-plan dans ce que l'on appelle un effet bokeh. Pour les nouveaux iPhones 13, Apple prévoit d'ajouter cette même technique à la vidéo avec une fonctionnalité surnommée en interne Cinematic Video. Comme pour les photos fixes, le capteur de profondeur de l'iPhone créera l'effet et permettra aux utilisateurs de modifier la quantité de flou après l'enregistrement.

La vidéo ProRes

Une nouvelle fonction d'enregistrement vidéo ProRes permettra aux utilisateurs d'iPhone 13 Pro de capturer des clips dans un format de meilleure qualité qui donne aux monteurs plus de contrôle pendant la post-production.



Le format est utilisé par les monteurs vidéo professionnels de l'industrie cinématographique et n'est normalement pas destiné au marché de masse, en partie à cause de la taille de ses fichiers. ProRes enregistrera en résolution HD et 4K sur les prochains iPhone 2021.

La fonctionnalité ProRes suivrait l'ajout de ProRAW l'année dernière, un format de fichier photo de meilleure qualité qui donne aux éditeurs professionnels plus de contrôle. Comme avec ProRAW, l'enregistrement vidéo ProRes peut être exclusif aux modèles Pro plus chers.

De nouveaux filtres

Une autre fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mieux contrôler l'apparence des couleurs et des reflets dans leurs images. Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs styles à appliquer à leurs photos, dont un pour afficher les couleurs à une température plus chaude ou plus froide tout en gardant les blancs neutres. Une autre option ajoutera un aspect plus dramatique avec des ombres plus profondes et plus de contraste, et la société prévoit un style plus équilibré pour afficher des ombres et des couleurs réalistes avec une apparence plus lumineuse.



La fonctionnalité différera des filtres standard, disponibles dans l'application Appareil photo de l'iPhone depuis 2013, en appliquant avec précision des modifications aux objets et aux personnes sur les photos à l'aide de l'intelligence artificielle, plutôt que d'appliquer un seul filtre sur l'ensemble de l'image. Une nouveauté qui devrait faire mal à de nombreuses applications d'édition photo.

Le reste des nouveautés serait anecdotique

Au-delà des améliorations apportées à l'appareil photo, les nouveaux iPhone 13 bénéficieront de mises à niveau relativement modestes. L'année dernière, Apple a repensé la conception de l'iPhone, ajouté un réseau sans fil 5G et mis à jour l'appareil photo. Pour cette année, la société conservera les mêmes tailles de 5,4 pouces et 6,1 pouces et les mêmes dimensions d'écran sur iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces.



Les nouveaux téléphones comprendront une puce A15 plus rapide et une encoche plus petite, en plus d'une nouvelle technologie d'écran qui pourrait permettre un taux de rafraîchissement plus rapide pour un défilement plus fluide. C'est le fameux 120 Hz ProMotion apparu sur l'iPad Pro en 2017.



La société basée à Cupertino, en Californie, dévoile généralement ses nouveaux iPhones en septembre, mais le lancement de l'année dernière a été retardé jusqu'en octobre en raison de complications de production liées au Covid-19. Avec Apple repoussant maintenant son retour au bureau de plusieurs semaines, le prochain lancement de l'iPhone. 13 sera probablement virtuel.



Les nouveaux iPhones d'Apple, nommés D16, D17, D63 et D64, ne sont que quelques-uns des nouveaux appareils sur le point d'être lancés dans les mois à venir. La société travaille également sur des MacBook Pro 2021 complètent repensés avec des puces maisons susceptibles d'être nommées M1X, un iPad mini 6 redessiné et un iPad 9 d'entrée de gamme destiné aux étudiants. La société de Tim Cook prépare également de nouvelles montres Apple Watch 7 et des AirPods 3 d'entrée de gamme.



Finalement, la seule question qui demeure, le nom : iPhone 13 ou iPhone 12s ?