Samsung Display : des commandes d'écrans OLED pour les MacBook Pro 2022

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Les prochains mois risquent d'être chargé pour Apple et ses produits, avec l'arrivée de belles nouveautés qui intégreront des technologies récentes. C'est notamment le cas des écrans qui ne cessent d'évoluer au fur et à mesure : on s'attend ainsi à un iPhone 13 Pro avec une dalle capable d'afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Mais, le smartphone ne sera pas le seul produit à avoir le droit à un rafraichissement, puisque le MacBook Pro 2022 devrait embarquer un écran OLED signé Samsung.

Le MacBook Pro 2022 devrait avoir le droit à l'écran OLED de Samsung

Selon nos confrères de The Elec, Samsung, le fournisseur d'écrans d'Apple, serait aux premières étapes de la préparation de sa ligne de production pour les écrans OLED qui devraient être utilisés dans les futurs modèles de MacBook Pro.



Ces derniers ont ainsi mis en place un nouveau processus de production pour les écrans, qui sera utilisé par la Pomme lors des prochains mois. Ce MacBook Pro avec écran OLED devrait voir le jour courant 2022 (entre 16 et 17 pouces), ainsi qu'un iPad de 10,9 pouces et un iPad Pro de 12,9 pouces avec écran OLED.



Apple utilise déjà des écrans OLED dans ses iPhone, ses Apple Watch et la Touch Bar des MacBook Pros actuels. Une bonne nouvelle mais qui pose question quand on sait que les prochains MacBook Pro 2021 devraient inclure une dalle miniLED... ce qui laisse perplexe sur le calendrier annoncé ici.



Source