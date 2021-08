En 2020, TikTok a été l'application la plus téléchargée dans le monde

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1



Avec l'application de divertissement TikTok, l'entreprise ByteDance a vraiment eu un coup de génie, celui de rassembler des centaines de millions de personnes dans le monde avec de courtes vidéos qui comblent une pause, un trajet en voiture... Aujourd'hui TikTok est devenu un phénomène mondial au point de réaliser un nouveau record.

TikTok devant Facebook

Cela fait des années que le TOP 10 des applications les plus téléchargées dans le monde est dominé par des apps développées par d'entreprises américaines. Pour la première fois, une firme chinoise a réussi à inverser la tendance en sa faveur en introduisant une application à fort succès et parti pour durer encore longtemps.



Selon le cabinet d'analyse App Annie, en 2019, TikTok était la 4e application la plus téléchargée dans le monde, l'app avait commencé à se faire remarquer en dépassant des géants comme Instagram, Snapchat ou encore Twitter.

En 2020, ByteDance a profité du confinement pour agrandir son parc de fidèles utilisateurs, comme les gens s'ennuyaient et cherchaient de nouvelles occupations, TikTok a été l'une des ressources précieuses pour combler les longues journées chez soi.

Selon les données recueillies, TikTok a été l'application la plus populaire dans le monde en 2020, pour la première fois depuis très longtemps, le groupe Facebook n'a pas dominé la première place.

La croissance de TikTok est impressionnante, malgré les déboires avec l'administration Trump, l'application de divertissement préféré des jeunes a su résister face à une menace d'interdiction.

Sa popularité n'a pas été impactée à cause de rumeurs qui laissaient sous-entendre que le gouvernement chinois contrôlait TikTok dans l'objectif de récupérer des données personnelles sur les utilisateurs américains.



Aujourd'hui, TikTok peut tranquillement continuer à évoluer aux États-Unis puisque Joe Biden a révoqué l'ensemble des décrets de Donald Trump. Une simple enquête a été exigée pour savoir si le 45e Président des États-Unis avait vu juste quant à l'espionnage du gouvernement chinois à travers TikTok.

Dans le classement des applications les plus téléchargées en 2020, on retrouve toujours une grande majorité d'applications américaines, le groupe de Mark Zuckerberg est omniprésent avec Facebook en seconde position, WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger juste derrière.

Finalement, les trois applications non américaines sont TikTok (Chine) à la 1re place, Telegram (Russie) à la 7e place et Likee (une app chinoise similaire à TikTok) à la 8e place.

Comparées à 2019, les applications qui ont connu une chute dans les téléchargements sont Facebook Messenger, Likee et Twitter. La plus grosse performance revient à TikTok et Pinterest !

Télécharger l'app gratuite TikTok