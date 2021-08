Apple abandonne les poursuites contre Corellium

Malgré ses tentatives, Apple a fait face à une première défaite en décembre 2020 lorsqu'un juge fédéral a déclaré que Corellium "avait établi une utilisation équitable pour utiliser le code d'Apple". La société de Cupertino a continué de demander une injonction pour empêcher Corellium de vendre ses iPhone et iPad dans le cloud, avant finalement d'abandonner complètement.

Le logiciel de Corellium permet aux experts en sécurité d'exécuter des appareils iOS virtualisés à des fins de recherche. Dans une poursuite intentée dans le district sud de la Floride, Apple a affirmé que la société violait ses droits d'auteur en vendant une copie d'iOS sans autorisation. Apple a également affirmé que les pirates pouvaient utiliser la plate-forme de Corellium pour trouver des moyens de jailbreaker des iPhones et des iPads.

Corellium faisait auparavant face à la perspective d'années d'action en justice coûteuse et prolongée, et beaucoup dans le milieu de la recherche en sécurité considéraient la poursuite comme ayant un effet dissuasif sur la recherche indépendante.

Apple se bat contre Corellium devant les tribunaux depuis août 2019, date à laquelle la société de virtualisation a commencé à vendre des appareils iOS dans le cloud à des chercheurs en sécurité. Après sa première défaite l'année dernière, Apple abandonne maintenant la poursuite en matière de droits d'auteur contre Corellium et son logiciel.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.