Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, neoDefens, bWallet Pro

Hier à 22:36 (Màj hier à 22:36)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, neoDefens, bWallet Pro. L'occasion d'économiser 36€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Cheetah Note (App, iPhone, v4.0.0, 8 Mo, iOS 14.0, Seokhyeon Nam) passe de 2,99 € à gratuit. Si l'app de prise de notes d'Apple est pratique, elle n'est pas accessible via les widgets ou l'Apple Watch. Avec Cheetah Note, on a le droit à un widget pour prendre des notes, un autre pour les lister et une app pour la montre. Du coup, c'est très facile de faire ses courses ou son boulot.



Tout est dans la vitesse d'utilisation et on peut même sauvegarder et importer ses notes.



Les + : Complète mais simple à utiliser

Multi-support Télécharger l'app gratuite Cheetah Note





bWallet Pro (App, iPhone, v1.2.2, 38 Mo, iOS 10.0, Beesoft Apps) passe de 7,99 € à gratuit. bWallet est une application financière bien conçue qui fait littéralement tout. Elle combine une interface utilisateur très simple avec des fonctionnalités puissantes. Cette application vous permet de gérer tous vos comptes, d'enregistrer vos dépenses quotidiennes, de surveiller vos budgets et de suivre vos factures.



Elle comprend également des graphiques intuitifs et la possibilité de définir des rappels personnalisables. Les + :



Contrôlez toutes vos finances au même endroit Télécharger l'app gratuite bWallet Pro





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace





Jeux gratuits iOS :

Rain Drop Catcher (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.3, 11 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Vous avez eu une journée difficile ? Pourquoi ne pas tester les réflexes de vos doigts en arrosant votre plante ?



Le gameplay est facile à apprendre, difficile à mettre en place.

● Touchez l'écran pour créer une goutte de pluie.

● Chronométrez vos tapotements pour que chaque goutte atterrisse sur la plante.

● Débloquez des bonus comme des oiseaux, des gouttes dorées et des cœurs !



Les + : Si vous aimez défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Rain Drop Catcher





TreeHole Adventure (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 412 Mo, iOS 9.0, Sichun Wang) passe de 1,09 € à gratuit. Partez pour un voyage mystérieux et résolvez des énigmes difficiles dans ce jeu d'aventure. Utilisez la fonction indice si vous êtes bloqué et avez besoin de conseils.



N'oubliez pas de remplir votre sac à dos avec des fournitures qui pourraient vous être utiles plus tard. Découvrez ce qui est arrivé aux citoyens pendant que vous rentrez chez vous dans TreeHole Adventure.



Les + : Pour les adorateurs de point'n'click Télécharger le jeu gratuit TreeHole Adventure





neoDefens (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0.14, 149 Mo, iOS 9.0, SON GIL) passe de 0,99 € à gratuit. neoDefense est un jeu de défense qui se déroule dans un noyau de nouvelle vie envahi par d'innombrables rampants. Un jeu qui est une nouvelle tournure des jeux de défense de tour, quelque chose qui vous gardera accroché et intriguera !



Construisez votre forteresse comme vous le souhaitez, améliorez vos armes et que les invasions commencent ! Et balayez-les ! Ne vous surestimez pas et ne pensez pas que vous pouvez toujours gagner - faites preuve de stratégie !



Ce jeu a besoin de votre idée brillante pour vaincre l'attaque des ennemis ! Chaque mission a sa propre dureté de défi d'esprit, montrer que vos ennemis ne peuvent jamais outsmart vous. Utilisez des armes, planifiez et détruisez les envahisseurs.



Les + : La durée de vie Télécharger le jeu gratuit neoDefens





Promotions iOS :

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 18,99 € à 14,99 €. Publié pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY VIII a rencontré un vif succès auprès des joueurs, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FINAL FANTASY avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant.



Véritable carton lors de sa commercialisation en 1999, FINAL FANTASY VIII s'est écoulé à 10 millions d’exemplaires à l'époque. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde.

Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 14,99 €





The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 0,99 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 0,99 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 1,99 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 1,99 €