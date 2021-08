Apple fait la promo de Spatial Audio avec Billie Eilish

Il y a 49 min

Alban Martin

Apple s'est associée à la chanteuse Billie Eilish dans un nouveau court métrage pour promouvoir la fonctionnalité Spatial Audio récemment lancée par Apple Music. Il s'agit de montrer aux clients potentiels que cette expérience ne se trouve que sur le service de la pomme.

Une belle collaboration pour mettre en avant Spatial Audio

La vidéo de 90 secondes, créée par Apple Music en étroite collaboration avec Eilish, mélange les chansons "Getting Older" et "GOLDWING" du dernier album de l'artiste "Happier Than Ever". Eilish chante devant un miroir de vanité, et à mesure que la chanson passe, ses réflexions commencent à se multiplier dans d'autres miroirs qui l'entourent, ce qui, selon Apple, est une métaphore destinée à représenter ce que c'est que d'écouter avec la fonction Spatial Audio.

Apple a déclaré que Spatial Audio porte l'expérience d'écoute du nouvel album à de nouveaux sommets, apportant une dimension incroyable à la performance vocale d'Eilish.

Pour mémoire, il s'agit d'une retranscription sonore basée sur Dolby Atmos qui donne une impression d'avoir un son à 360 degrés. Des milliers de chansons d'Apple Music ont été mises à disposition avec l'option Spatial Audio depuis le lancement en juin, y compris Rain on Me de Lady Gaga et Black Skinhead de Kanye West. Sans oublier le dernier album d'Eilish "Happier Than Ever" qui peut donc également être écouté dans le format audio immersif.



Mettez vos AirPods et écoutez la chanson :