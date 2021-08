Une nouvelle méthode d'assemblage pour les caméras de l'iPhone

Pour le client qui reçoit un appareil totalement opérationnel dans ses mains au moment de l'achat, il est difficile de connaître l'envers du décor autour du processus de création et d'assemblage de son précieux. Pourtant, les constructeurs font face à de nombreuses problématiques et cherche toujours à améliorer leur système pour gagner en temps et en argent.

C'est notamment le cas d'Apple, qui devrait mettre en place une nouvelle méthode d'assemblage pour les caméras de l'iPhone, permettant de réduire les coûts.

Apple mettrait en place un nouveau système d'assemblage pour les caméras de l'iPhone

Selon un rapport de The Elec, Apple serait en train de changer la façon dont elle produit les modules de caméra pour son iPhone. Désormais, ces derniers ne les feraient plus pré-assemblés via un achat groupé, mais devraient opter pour la production individuelle de chacun des objectifs de caméra.

Jusqu'à l'année dernière, Apple se procurait des modules de caméras doubles et triples auprès de ses fournisseurs LG InnoTek, Sharp et O'Film, qui étaient pré-assemblés.



Mais elle achète désormais ces modules de caméra individuellement et confie le travail d'assemblage à Foxconn. Cette mesure est prise pour réduire les coûts.

Pour se préparer à sa nouvelle responsabilité d'assemblage des caméras, Foxconn a reçu un nouvel équipement d'inspection de la société sud-coréenne Hyvision System.

Les nouveaux changements sont effectués pour "réduire les coûts", mais on ne sait pas encore si ces économies seront présentées aux clients, ce qui semble être une utopie.



