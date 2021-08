YouTube lance une campagne de ses shorts sur TikTok, Twitter, Instagram...

William Teixeira

Comme vous l'avez vu hier, TikTok a été l'application la plus téléchargée dans le monde en 2020, la popularité de l'application aux vidéos courtes est impressionnante et fait des envieux chez les concurrents. YouTube figure comme l'un des services qui a voulu proposer une alternative à TikTok avec ses "Shorts" des vidéos au même format que ceux de l'application chinoise.

YouTube fait sa promotion sur TikTok

En interne chez Google, on s'est demandé "comment inciter les utilisateurs qui vont quotidiennement voir des vidéos sur TikTok à venir découvrir les Shorts sur YouTube ?", après une longue période de réflexion, il s'est avéré que la solution la plus efficace était de faire de la publicité directement chez le concurrent.

Une technique pour le moins osé, mais particulièrement bien trouvé pour attirer les utilisateurs déjà habitués aux vidéos courtes !



YouTube a mis en ligne la vidéo intitulée "The Shorter Side of YouTube" sur TikTok, mais aussi sur Instagram, Snapchat et Twitter.

La filiale de Google souhaite à tout prix attirer les utilisateurs sur ses Shorts qui s'affichent en page d'accueil de l'application YouTube lors de l'ouverture.

Pour attirer l'attention sur cette vidéo, des musiques d'artistes populaires auprès des jeunes ont été utilisées, on peut voir des reprises de musiques du groupe sud-coréen BTS, de The Weeknd et de Camilla Cabello.

À travers cette vidéo promotionnelle, YouTube vous montre à quel point c'est fun de créer des vidéos pour les publier après en forme de Shorts.



Chez YouTube, on assume totalement cette campagne publicitaire qui s'incruste chez les concurrents, Jodi Ropert le représentant marketing de YouTube a déclaré :

Dans le cadre de l’une de nos plus grandes campagnes de marketing à ce jour, nous nous penchons sur le “côté court de YouTube” pour montrer à quel point il est facile et amusant de regarder et de créer des vidéos Shorts sur YouTube. Tout le monde peut en créer en utilisant la musique d’artistes de premier plan comme The Weeknd et Doja Cat, ainsi que d’autres vidéos disponibles exclusivement sur YouTube.

Avec ses 6,5 milliards de vues quotidiennes, YouTube est probablement la plateforme qui peut provoquer le plus gros ralentissement dans la croissance de TikTok.

De plus, YouTube a cumulé les nouveautés pour ses Shorts en ajoutant les sous-titres automatiques (avec une prise en charge de plusieurs langues), une possibilité d'aller jusqu'à 60 secondes de vidéo ou encore l'insertion de filtres du type Snapchat/Instagram directement dans la création des Shorts.

Tout est fait pour que les utilisateurs se sentent bien et quittent progressivement TikTok !



