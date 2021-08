L'Espagne ajoute le passe sanitaire dans Apple Wallet

Les certificats permettent la libre circulation à l'intérieur des pays qui reconnaissent le document, et son existence contribue à faciliter la levée des restrictions, le cas échéant, explique l'UE . Ce document est reconnu en France et entre dans le tant décrié passe sanitaire.

Le certificat COVID numérique de l'UE a été mis en service en juillet pour fournir une preuve de vaccination aux personnes vivant dans les pays membres et une poignée de pays voisins. Disponibles sous forme de document papier ou numérique délivré par les autorités sanitaires, les certificats servent de preuve qu'un titulaire a été vacciné contre le COVID-19, ou qu'il a reçu un résultat de test négatif ou qu'il s'en est rétabli depuis moins de six mois. Un code QR est inclus avec chaque certificat pour assurer l'authenticité.

