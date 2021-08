Facebook Messenger : les appels audio/vidéo sont chiffrés de bout en bout

Il y a 18 min

Julien Russo

Réagir



Facebook n'inspire pas forcément confiance dès qu'il s'agit d'aborder les données personnelles, à plusieurs reprises, le groupe de Mark Zuckerberg a été repris par la justice à ce sujet. Cependant, on ne peut pas critiquer Facebook sur sa volonté du chiffrement de bout en bout des conversations qui passent par ses infrastructures.

Messenger ajoute le meilleur chiffrement pour les appels audio et vidéo

Tout comme Apple, l'entreprise de Mark Zuckerberg s'inquiète de la confidentialité de vos conversations audio/vidéo et écrite. C'est pour cela que Facebook intègre le plus rapidement possible le chiffrement de bout en bout pour que vos conversations soient incompréhensibles si elles venaient à être interceptées.

Une nouvelle étape vient d'être franchie comme l'a annoncé Facebook aujourd'hui dans un communiqué de presse, à partir de maintenant, tous les appels audios et vidéos qui transitent via l'application Facebook Messenger sont chiffrés de bout en bout (attention, c'est en cours de déploiement).



Le chiffrement est devenu une norme utilisée dans de nombreuses applications de messageries instantanées, c'est une assurance que vos conversations sont protégées en cas de piratage informatique. Seulement l'expéditeur et le destinataire peuvent voir les messages échangés, ni Facebook ni les gouvernements ne peuvent voir vos messages.

Facebook explique :

Depuis 2016, nous offrons la possibilité de sécuriser vos chats texte individuels avec un chiffrement de bout en bout. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des appels audio et vidéo avec plus de 150 millions d'appels vidéo par jour sur Messenger. Maintenant, nous introduisons les appels dans ce mode de chat afin que vous puissiez sécuriser vos appels audio et vidéo avec cette même technologie, si vous le souhaitez. Le contenu de vos messages et appels dans une conversation cryptée de bout en bout est protégé du moment où il quitte votre appareil jusqu'au moment où il atteint l'appareil du récepteur. Cela signifie que personne d'autre, y compris Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit. Gardez à l'esprit que vous pouvez nous signaler un message chiffré de bout en bout si quelque chose ne va pas.

Si c'est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Facebook Messenger, le réseau social explique vouloir aussi étendre le chiffrement de bout en bout vers Instagram. Le prochain objectif est de proposer un chat chiffré de bout en bout quand vous discutez en message privé sur Instagram.

Télécharger l'app gratuite Messenger