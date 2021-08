Un concept de MacBook Pro avec Apple Pencil intégré

Si nous avons eu plusieurs indices sur l'abandon prochain de la Touch Bar sur les MacBook Pro 2021, il n'est pas dit qu'Apple remettra simplement des touches physiques. Parmi les possibilités, on en trouve une farfelue mais accréditée par un récent dépôt de brevet : un Apple Pencil logé en haut du clavier du Mac.



En début de semaine, l'Office américain des brevets et des marques a publié un nouveau brevet pour Apple qui indique ceci :

En ce qui concerne les fonctionnalités, le brevet indique que tandis que l'outil d'entrée est encastré, l'utilisateur peut déclencher une fonction d'une touche conventionnelle qui est manquante sur le clavier ou qui reproduit une fonction du clavier en tapotant à certains endroits du stylet.

À partir de cela, le designer Sarang Sheth a créé un rendu 3D de ce à quoi ressemblerait ce brevet s'il se concrétisait. Et pour ne pas oublier Siri ainsi que Touch ID, Sheth a même conservé une partie de la Touch Bar à droite. Mais à quoi pourrait servir un Apple Pencil à part cela ? La réponse évidente serait d'écrire sur l'écran qui deviendrait alors tactile. Certains en rêve, pourtant Steve Jobs et ses successeurs ont toujours rejeté cette idée. Jobs disait :

À la fin de 2020, Craig Federighi à également corroboré que même avec un macOS Big Sur inspiré d’iOS, un Mac tactile n'est toujours pas dans les plans d'Apple.

L'esthétique Big Sur emprunte à l'iPhone et à l'iPad - les boutons sont plus grands, avec plus d'espace, ce qui, de nombreux commentateurs ont souligné qu'ils seraient parfaits pour manipuler avec vos doigts - mais pas à cause d'un plan secret visant à changer le mode de fonctionnement du Mac.

Je dois vous le dire quand nous avons sorti Big Sur, et ces articles ont commencé à sortir en disant : "Oh mon Dieu, regardez, Apple se prépare au tactile".

Nous avions conçu et fait évoluer le look de macOS d'une manière qui nous semblait la plus confortable et naturelle, sans considérer à distance quelque chose au toucher.

Nous vivons avec des iPads, nous vivons avec des iPhone, notre propre sens de l'esthétique - le genre d'ouverture et d'aération de l'interface - le fait que ces appareils ont maintenant de grands écrans rétiniens. Toutes ces choses nous ont conduits au design du Mac, qui nous semblait le plus confortable, en fait en aucun cas lié au toucher.