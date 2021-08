Apple prépare deux keynotes : iPhone 13 et MacBook Pro M1X

Medhi Naitmazi

Comme nous pouvons nous y attendre, Apple prévoit d'organiser au moins deux événements cet automne, qui comprendront respectivement le lancement de nouveaux iPhones 13, de l'Apple Watch 7, des AirPods 3, ainsi que de l'iPad mini 6 et des MacBook Pro 2021, selon Mark Gurman, journaliste spécialisé de Bloomberg.

Premier keynote en septembre 2021 avec l’iPhone et l’Apple Watch

Dans sa newsletter Power On, Gurman dit que, tout comme l'année dernière, Apple organisera plusieurs événements cet automne, le premier étant probablement en septembre pour l'iPhone 13. L'année dernière, en raison de la crise sanitaire mondiale et des contraintes de production, la gamme d'iPhone 12 n'a été annoncée qu'en octobre. L'événement de septembre 2020, plutôt que de se concentrer sur les nouveaux iPhones, a servi à présenter de nouvelles Apple Watch 6, iPad Air 4 et services.

Cette année, Apple devrait revenir à sa keynote annuelle phare de l'iPhone en septembre. Ce n’est pas le seul à y croire, même si Gurman évoquait carrément un événement en physique il y a quelques semaines, avant de changer d’avis suite à la situation mondiale.

Concernant les nouveautés de l'iPhone 13, le journaliste de Bloomberg confirme une mise à jour de l'appareil photo axée sur les utilisateurs professionnels, des écrans plus avancés avec le LPTO et une encoche plus petite. Sous oublier une puce améliorée et une batterie plus grosse.

En plus des nouveaux iPhone, Gurman, comme indiqué précédemment, indique qu'on peut s'attendre à ce qu'Apple lance les AirPods 3 dotés d'un design mis à jour, un iPad mini 6 avec un écran plus grand, de bordures plus minces et de performances améliorées, ainsi que l'Apple Watch Series 7 avec un design plus plat, et des performances en hausse.

Deuxieme keynote en novembre avec les Mac et les iPad

Quant aux MacBook Pro très attendus dotés d'écrans mini-LED, un design revu et la puce Apple Silicon M1X, Gurman dit qu'ils seront disponibles pour fêter le second anniversaire du MacBook Pro 16 pouces actuel alimenté par Intel. Le lancement du MacBook Pro 16 pouces remonte à novembre 2019.

J'ai acheté mon MacBook Pro en 2019, et c'est toujours le dernier modèle. J'ai réalisé en écrivant ceci que le MacBook Pro 16 pouces lancé en novembre 2019 est le plus récent MacBook Pro haut de gamme d'Apple. Malheureusement, le contexte a entraîné des retards de production pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces remaniés avec puces M1X. Mais ils devraient toujours être mis en vente d'ici le deuxième anniversaire du MacBook Pro actuel.

Le premier événement de l'automne en septembre comprendra probablement les nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods, tandis que les nouveaux iPad et les mises à jour possibles de certains services de l'entreprise pourraient être réservés à un deuxième événement, l'événement final de la saison étant axé sur les Mac sous Apple Silicon.



Dans tous les cas, l’automne sera chargé du côté d’Apple !