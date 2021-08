Promotion : le casque AirPods Max à seulement 448,78€ sur Amazon !

Il y a 7 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Si vous vouliez vous offrir le très chic et très cher AirPods Max, sachez qu'il est actuellement en promotion (et c'est la plus basse qu'on ait eu l'occasion de voir jusqu'ici). Le casque Apple s'affiche à 448,78€ au lieu de 629€ chez Amazon.

Toutes les personnes qui ont testé l'AirPods Max vous le diront, il est incroyable et apporte une immersion hors du commun ! Le nouveau casque d'Apple combine un son haute-fidélité avec la meilleure technologie de réduction active du bruit, ce qui assure une expérience utilisateur jamais vue jusqu'ici.

Vous avez toujours hésité à investir dans le nouveau casque d'Apple ?

Cette promotion va peut-être vous faire changer d'avis...



Amazon sort l'offre "grande classe" avec l'AirPods Max, le casque haut de gamme d'Apple voit son prix chuter de 629€ à seulement 448,78€, du jamais vu pour l'AirPods Max !

La réduction représente tout de même -29%. Malheureusement, elle n'est pas disponible pour tous les coloris.

Si vous passez commande, vous aurez dans le pack, le casque AirPods Max accompagné de sa Smart Case et d'un câble Lightning vers USB-C. Avec les AirPods Max, vous profiterez de fonctionnalités comme la réduction active du bruit, la compatibilité au Dolby Atmos et à l'Audio Spatial, mais aussi le mode Transparence pour entendre une personne à côté de vous sans enlever votre casque.



La conception de l'AirPods Max est extraordinaire, Apple propose une magnifique structure en acier inoxydable recouverte d'un matériau doux au toucher, tout a été calculé pour que le casque Apple offre solidité, flexibilité et confort.



Le casque haut de gamme d'Apple embarque un tissu en mesh spécialement conçu pour offrir un confort et une douceur exceptionnelle. La mousse à mémoire de forme a été travaillée pour améliorer l'acoustique et optimiser au maximum la qualité audio, sans oublier la puce Apple H1 dans chaque écouteur qui apporte un traitement audio informatique en temps réel afin d'offrir une expérience d'écoute exceptionnelle.



Niveau autonomie, Apple promet 20 heures d'écoute sur une seule charge avec le mode Réduction du bruit ou le mode Transparence d'activé.

