Adobe Photoshop sur iPad : baguette magique et un programme bêta

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Réagir



Ce mardi, Adobe a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Photoshop, notamment de nouvelles fonctionnalités de correction d'image pour la version iPad, des outils de déformation d'image améliorés pour la version Mac / Pc et un nouveau programme bêta.



Adobe Photoshop sur iPad

Photoshop sur iPad bénéficie de la fonction "Healing Brush" grâce à la nouvelle version 2.7, permettant aux utilisateurs d'utiliser leur Apple Pencil pour corriger les imperfections de l'image. Lors de l'utilisation du pinceau de guérison (en français), la texture, l'éclairage, la transparence et l'ombrage sont mis en correspondance avec les pixels échantillonnés, garantissant une correspondance parfaite.



L'outil Baguette magique est également disponible pour Photoshop sur iPad, permettant aux utilisateurs d'extraire des objets rapidement. Comme la version de bureau, les utilisateurs peuvent sélectionner des zones d'images en fonction du ton, de la couleur et ajuster la tolérance. C'est un outil très pratique pour détourer un objet ou une personne sans effort.



Autre nouveauté, les utilisateurs peuvent également connecter leur iPad à des moniteurs externes via HDMI ou USB-C, et Photoshop projettera le canvas sur ce dernier sans l'interface utilisateur.

Photoshop sur Mac se met également à jour

Photoshop sur Mac et PC bénéficie également de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l'outil de remplacement du ciel propose désormais de nouveaux ciels et peut importer jusqu'à 5 000 ciels à la fois.



Les images de déformation ont également fait peau neuve, avec un mouvement de Bézier indépendant. Il est disponible pour les bords et les points Split Warp, permettant aux utilisateurs d'enrouler des images autour d'objets.



Plusieurs correctifs mineurs ont également été ajoutés, notamment un fonctionnement plus fluide du zoom avant et une meilleure gestion des erreurs.

Un programme bêta revisité

Photoshop a également un nouveau programme bêta. Les abonnés Creative Cloud peuvent télécharger la version bêta de Photoshop à partir de l'application de bureau Creative Cloud. Adobe demande aux utilisateurs de fournir des commentaires sur la version bêta sur les forums Adobe Photoshop Ecosystem.



Voilà qui permet de rapprocher les deux versions, iPad et Mac, même si ce dernier est toujours largement plus fourni en options.

Télécharger l'app gratuite Adobe Photoshop