Certains clients n'ont pas de réseau avec iOS 14.7.1

Mise à jour du 28/04 : Apple a répondu avec une page d’assistance dédiée. On y apprend qu’il y a trois facteurs qui peuvent rendre le bouton inutilisable :...

Apple a présenté hier soir la première version bêta d'iOS 14.7 aux développeurs, et bien que cette mise à jour ne semble pas apporter de changements significatifs, une nouvelle...

Voici un drôle de bug : un chercheur en sécurité a découvert qu'un nom de réseau très particulier peut engendrer une réaction inattendue d’iOS et peut complètement...

Apple dispose d'une page d'assistance dédiée aux utilisateurs qui voient le message "Pas de réseau" ou "Recherche" dans la barre de statut en haut de l'écran sur leur iPhone et iPad. Voici quelques conseils si cela vous arrive également :

C'est également le cas du développeur Hugo Maestá qui a déclaré que son iPhone 8 n'est plus en mesure de trouver de service alors que la page "Cellulaire" est totalement vide dans les réglages.

Même problème. iPhone 6S, malgré tous les essais et arrêts, réinitialisation des paramètres réseau, mon téléphone n'est plus un téléphone. C'est génial.

Les utilisateurs d'un iPhone 6s, d'un iPhone 7, d'un iPhone 8 et d'un iPhone 11 ont signalé des plaintes similaires. L'un des utilisateurs a écrit :

Les utilisateurs disent que le redémarrage du téléphone, le retrait de la carte SIM et même la réinitialisation des paramètres réseau n'ont pas résolu le problème. De nombreuses personnes se plaignent depuis des semaines sur les forums des développeurs et les forums de discussion d'Apple.

Il y a quelques semaines, Apple introduisait iOS 14.7.1 avec un correctif pour le bogue de déverrouillage de l'Apple Watch, et en profitait pour combler une faille de sécurité qui a peut-être été activement exploitée. Maintenant, certains utilisateurs d'iPhone passés sur cette version voient apparaître un message "pas de réseau" de la part de leur opérateur.

