Le réseau local Yik Yak est de retour 4 ans plus tard

Il y a 1 heure

Alban Martin

À l'été 2016, loin des masques et du Covid, les gens s'amusaient sur le phénomène Pokémon GO, mais aussi sur l'application Yik Yak, en tout cas pour les américains. Après quatre ans d'absence, le service est maintenant de retour sur les utilisateurs d'iPhone de l'App Store aux États-Unis. La première version avait été retirée suite à de nombreuses plaintes.



Yik Yak est de retour pour les utilisateurs américains

Le principe de Yik Yak est simple, se connecter de manière anonyme avec tout le monde dans un rayon de 5 miles, soit 8 kilomètres environ. La nouvelle version propose la même expérience que des millions de personnes connaissaient, après avoir entré un numéro de téléphone américain valide.

Dans l'application, l'identité de l'utilisateur est un secret. Selon Yik Yak, « cela rend amusant et facile de se lancer dans des conversations sans étiquettes sociétales ».



Les utilisateurs sont encouragés à parler à « troupeau », d'autres personnes situées à moins de 8 km de leur emplacement sur l'application. Lorsque vous publiez un message, appelé « yak », il est visible par votre troupeau.



Comme sur Reddit, les utilisateurs peuvent voter pour ou contre les messages pour montrer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. On trouve également les yaks des dernières 24 heures les plus aimés ou les plus vus, les Nationwide Hot et Nationwide Top. Yik Yak ajoute également des tutoriels pour que les gens ne se perdent pas lorsqu'ils essaient d'utiliser l'application après quatre ans.



Sur le site officiel, les développeurs Yik Yak expliquent un peu plus pourquoi l'application a été ramenée à la vie :

Nous sommes les nouveaux propriétaires de Yik Yak. Nous avons acheté les droits pour redévelopper l'application auprès du fabricant d'origine en février 2021, et nous travaillons depuis pour redonner vie à l'application.



Nous ramenons Yik Yak parce que nous pensons que la communauté mondiale mérite un endroit pour être authentique, un endroit pour être égal et un endroit pour se connecter avec les gens à proximité.



Nous nous engageons à en faire un endroit amusant, exempt d'intimidation, de menaces et de toute sorte de négativité.

L'avenir nous dira si l'app a réussi son pari de protéger les utilisateurs contre le harcèlement qui avait entaché la première version.

