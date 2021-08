Tinder va authentifier les profils grâce à un système de vérification d'identité

Corentin Ruffin

On ne présente plus l'application de rencontres Tinder (v12.14.0, 193 Mo, iOS 12.0) tant cette dernière est devenue populaire dans le monde entier, grâce à son système de swap et sa base d'utilisateurs. Une popularité telle qu'il est devenu difficile pour l'équipe de modérateurs de faire face aux scams et faux profils.

Pour s'aider dans cette tâche, l'équipe de développement a eu l'idée de mettre en place une authentification de profils. Et cette démarche semble sur le point d'évoluer puisque très prochainement, il sera possible de le faire grâce à un système de vérification d'identité.

Tinder veut aller plus loin dans l'authentification des profils

Comme le rapportent nos confrères de Gizmodo, la vérification d'identité a déjà été testée sur l'application Tinder au Japon depuis 2019, et prochainement, la fonctionnalité sera étendue au niveau mondial.

Nous savons que l'une des choses les plus précieuses que Tinder peut faire pour que les membres se sentent en sécurité est de leur donner plus de confiance dans l'authenticité de leurs correspondances et plus de contrôle sur les personnes avec lesquelles ils interagissent. Et nous espérons que tous nos membres dans le monde verront les avantages d'interagir avec des personnes qui sont passées par notre processus de vérification d'identité. Nous attendons avec impatience le jour où autant de personnes que possible seront vérifiées sur Tinder.

