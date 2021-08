La balance connectée Withings Body+ avec son app iOS et Android est en promotion

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir



Si vous faites partie de ceux qui ont constaté une hausse de leurs poids avec les confinements, couvre-feu et période de télétravail successifs, cette promotion va probablement attirer votre attention. Withings qui est aujourd'hui la première marque sur le marché des balances connectées propose une belle réduction sur sa Body+.

Alerte, bon plan sur la balance Withings !

La marque Withings propose en ce moment sur Amazon l'une de ses meilleures balances connectées à -20% sur une durée déterminée. Avec la Body+, vous trouverez tout ce qu'apporte une balance classique, mais avec en supplément des fonctionnalités inédites et une synchronisation des données avec une application disponible sur iOS et Android !

La Body+ vous propose une mesure ultra-précise du poids en kg, lb ou st, vous aurez également un pourcentage de graisse, d'eau, de la masse musculaire et de la masse osseuse qui s'afficheront.



Dès que votre poids est enregistré, vous retrouvez immédiatement sur l'application Health Mate les données synchronisées, le transfert s'effectue via Wi-Fi ou par Bluetooth.

L'app iPhone est capable de gérer jusqu'à 8 profils différents ce qui permet d'éviter de mélanger les données et les historiques de poids entre toutes les personnes de la famille.



La Body+ a également la technologie brevetée "Position Control", vous aurez sur l'application Health Mate des indications très précises du positionnement à adopter pour obtenir votre poids exact à 0,1 kg près.

Une synchronisation des données avec l'application Santé d'Apple

Pour attirer un maximum de clients, Withings a joué la carte de la multicompatibilité, les données qu'enregistre la Body+ peuvent automatiquement se synchroniser avec l'application "Santé" d'Apple, mais aussi l'application dédiée de Google. Au total, la marque annonce plus de 100 applications de santé compatibles (celle de Fitbit est incluse dans la liste).



Afin d'aller plus loin dans l'aspect de connectivité, la balance connectée est aussi compatible avec Alexa, Withings propose une connexion unique entre l'application "Healt Mate" et un skill d'Alexa, résultat vos tendances de poids peuvent s'obtenir d'une simple commande vocale à l'assistant vocal d'Amazon.



La Body+ de Withings comporte également un petit écran qui permet de ne pas avoir besoin d'ouvrir à chaque fois l'application sur son iPhone ou smartphone Android. Sur cet écran, vous retrouvez votre poids en temps réel (logique), votre composition corporelle, la météo et la température extérieure (pratique si vous vous pesez chaque matin) ainsi qu'une courbe de l'historique de votre poids.



L'autre fonctionnalité pratique de la Body+, c'est qu'elle sait aussi s'adapter aux étapes de la vie, pour les femmes enceintes, il est possible d'avoir un mode "Grossesse" qui permet de suivre son poids jusqu'à l'accouchement. Une fois l'enfant né, un mode bébé est proposé pour suivre l'évolution de son poids !

Les informations supplémentaires à savoir