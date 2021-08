Le rendu 3D de l'iPhone 13 le plus réussi (vidéo)

Medhi Naitmazi

Nous sommes à environ un mois de la présentation des iPhone 13 et, comme souvent, les rumeurs et fuites s'accumulent. Cette fois, il ne s'agit pas d'une nouvelle information mais d'un rendu 3D ultra précis qui permet de mettre en image toutes les informations glanées au cours des derniers mois.

Un iPhone 13 plus vrai que nature avant la présentation officielle

Depuis un an environ, la rubrique rumeurs est régulièrement fournie par l'iPhone 13 et ses variantes, à savoir l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Alors qu'on sait qu'Apple n'a pas prévu de révolutionner sa gamme de smartphones à la rentrée prochaine, néanmoins les différentes évolutions sont toujours bonnes à prendre.

Parmi les plus notables, on trouve en premier lieu une encoche réduite grâce à la miniaturisation des composants du Face ID et au repositionnement du haut-parleur. Ce sera la première fois qu'Apple modifie la "notch", l'encoche tant décriée à ses débuts mais qui est devenue une marque de fabrique.



Ensuite, la firme de Cupertino devrait déplacer les capteurs photos arrières. Sur les iPhone 13 classiques, les deux objectifs seront alignés en diagonale plutôt qu'en colonne, et sur les iPhone 13 Pro, le changement ne devrait pas être visible. Seuls les capteurs plus gros permettront d'avoir de meilleurs clichés et la partie logicielle apportera ProRes et le mode portrait en vidéo. Rappelons que le capteur ultra grand angle disposera enfin d'un stabilisateur optique.

Pour finir sur la partie design, les iPhone 13 vont certainement accueillir de nouveaux coloris, alors que les Pro vont avoir droit à un coloris bronze / marron, chose qu'on avait annoncé depuis fin 2020 avec un premier rendu de l'iPhone 13 Pro.

Le reste ne se voit pas de l'extérieur mais la vidéo de Pranav Neth nous sert de rappel avec la puce A15 plus efficiente, un écran Liquid Retina XDR 120 Hz sur les modèles Pro, 1 To de stockage en option, une batterie plus conséquente et le support d'une 5G plus rapide et du WiFi 6E. Mais en plus de tout cela, le concepteur a intégré Touch ID sous l'écran. Sur ce dernier point, il s'agit plutôt d'un rêve qu'autre chose puisque les analystes et les leakers s'accordent (presque) tous sur le fait qu'Apple ne l'introduira qu'en 2022, sur les iPhone 14.



Pour tout savoir sur l'iPhone 13, n'oubliez pas de consulter notre dossier complet sur l'iPhone 13.



En attendant le keynote de septembre, voici le concept vidéo le plus abouti à propos de l'iPhone 13 :