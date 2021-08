Apple prolonge le télétravail jusqu'en janvier 2022

Lorsque Apple a présenté le plan de retour progressif dans les bureaux pour ses salariés en télétravail, un mouvement de contestation a retenti à l'Apple Park comme dans les autres bureaux partout aux États-Unis. Beaucoup d'employés s'indignent qu'Apple ne prenne pas au sérieux le travail à distance et n'écoutent pas les salariés qui expriment un véritable besoin de continuer dans ce mode de travail.

Nouvelle prolongation chez Apple

En télétravail à 100% depuis la fin de l'année 2020, Apple avait demandé à ses employés dans les bureaux de revenir progressivement dès le mois de septembre. Face à cette nouvelle, des centaines de salariés ont manifesté leurs désaccords et ont demandé à la direction de l'Apple Park de prendre un peu plus au sérieux le télétravail et la demande qu'il y avait autour de cette nouvelle méthode de travail.

Pour montrer que le travail à distance était quelque chose d'important, un sondage avait tourné par mail pendant plusieurs jours puis les résultats avaient été envoyés à Tim Cook et The Verge pour médiatiser l'affaire.



Suite à cette "révolte", Apple avait repoussé le télétravail à 100% jusqu'à octobre. Aujourd'hui, la firme de Cupertino a annoncé via un mémo interne une nouvelle prolongation, les employés de bureaux qui le souhaitent peuvent rester en télétravail jusqu'à janvier 2022.

Selon le mémo relayé par The Verge, Deirdre O'Brien la vice-présidente qui s'occupe des Apple Store et des employés a déclaré :

Je sais qu’il existe un sentiment de frustration du fait que la pandémie n’est pas encore derrière nous. Pour de nombreux collègues à travers le monde, cette période a été une période de grande tragédie, de souffrance et de déchirement. Sachez que nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres et nous épauler dans ces moments difficiles.

Apple met en avant cette prolongation en télétravail comme une protection contre le variant Delta, mais il n'est pas difficile de faire le lien avec le refus massif du retour au bureau. La polémique en interne était tellement devenue importante ces dernières semaines que la firme de Cupertino a pris la décision d'interdire les sondages où les employés expriment leur avis personnel.



Quoi qu'il en soit, O'Brien s'est engagé à prévenir un mois à l'avance avant l'arrêt progressif du travail à distance, histoire que les employés se préparent psychologiquement et organisent leur quotidien pour un retour dans la vie d'avant la pandémie.



