Apple a vendu 75% des téléphones premium en 2022

La société de recherche analytique Counterpoint a publié son traditionnel rapport trimestriel, cette fois-ci pour le marché mondial des smartphones au quatrième trimestre 2022. Sans surprise, Apple domine les débats dans la catégorie "premium" avec désormais 75 % de parts de marché.

Apple domine le monde

Le rapport de Counterpoint met en avant les points suivants :

Le marché mondial des smartphones a diminué de 19% en glissement annuel pour atteindre 302,64 millions d'unités au 4ème trimestre 2022.

En 2022, les livraisons annuelles mondiales de smartphones ont diminué de 12 % pour atteindre 1,2 milliard d'unités, soit le niveau le plus bas depuis 2013.

Apple a remplacé Samsung en tant que premier acteur du marché des smartphones au 4e trimestre 2022, grâce au lancement récent des iPhone 14.

Apple a accru son avance sur la section "premium" avec 75% de parts de marché

Les expéditions de Samsung ont diminué de 16% en glissement annuel et de 9% en glissement trimestriel pour atteindre 58,3 millions.

Apple et OPPO sont les seules marques de smartphones du top 5 à avoir progressé par rapport au trimestre précédent, avec des livraisons en hausse de 42 % et 4 % respectivement.

L'infographie de Counterpoint fournit un excellent aperçu des faits instantanés et, plus important encore, des statistiques régionales qui permettent de voir les marchés forts et faibles d'Apple qui a vendu 23% du volume mondial sur le trimestre précédent.



Les marchés les plus forts d'Apple sont clairement l'Amérique du Nord et l'Asie. En Europe, Apple et Samsung sont presque au coude à coude. En Amérique latine, Apple reste loin derrière Samsung qui est le grand vainqueur. Au Moyen-Orient et en Afrique, Apple n'a même pas fait partie des cinq premiers au 4e trimestre 2010.

Le premium sinon rien

Bien que les ventes globales de smartphones en 2022 aient chuté de 12 % en glissement annuel en raison de difficultés macroéconomiques, les ventes globales de smartphones haut de gamme (prix de gros ≥ 600 $) ont en revanche augmenté de 1 %. Sans surprise, le segment haut de gamme a été le plus performant avec un cinquième des ventes totales de smartphones dans le monde.



En premier lieu, les smartphones occupant une place de plus en plus centrale dans leur vie, les gens sont prêts à dépenser plus pour leurs appareils et à les conserver plus longtemps. D'où des tarifs qui frisent parfois les 2000 €.



L'autre facteur c'est la volonté de se montrer et d'avoir le dernier cri, dixit le cabinet.

Parmi les équipementiers, les ventes d'Apple ont augmenté de 6 % en glissement annuel sur le marché haut de gamme, ce qui lui a permis d'accroître sa part et de s'approprier les trois quarts des ventes totales dans ce segment. La croissance d'Apple aurait pu être plus importante sans l'interruption de l'approvisionnement de l'iPhone 14 Pro et Pro Max pendant la période de pointe des fêtes de fin d'année en 2022. Apple a également profité du déclin de Huawei en Chine.



C'est donc le moment parfait pour acheter un iPhone 14 en promotion ou un iPhone 14 Pro...