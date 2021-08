L'Apple Store de Charleston ferme suite à 20 employés exposés au Covid-19

Julien Russo

Malgré la vaccination, les nouveaux cas de Covid-19 continuent à être nombreux aux États-Unis. Le gouvernement de Joe Biden a récemment demandé de reprendre l'habitude du port du masque à l'intérieur comme à l'extérieur. Même si la pire période de la crise sanitaire semble être passé, les commerces et restaurants restent sous tensions. Une récente histoire racontée par le journaliste Mark Gurman explique comment Apple a dû fermer en urgence l'Apple Store de Charleston il y a quelques jours.

Réouverture la semaine prochaine

Apple possède un réseau impressionnant d'Apple Store dans le monde, l'entreprise a une responsabilité gigantesque quant à la protection de ses employés, mais aussi des millions de visiteurs quotidiens.

Dès l'apparition du Covid-19, la firme de Cupertino avait pris des mesures strictes visant à fermer temporairement une boutique si des cas contacts ou des personnes infectées se déclaraient au sein du personnel.



Aujourd'hui, Apple a appliqué cette procédure d'urgence pour l'Apple Store de Charleston en Caroline du Sud, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a expliqué qu'Apple a appris que 20 employés avaient été en contact avec une personne positive au Covid-19.

Ne voulant pas que les clients et l'équipe de l'Apple Store soient en danger, Apple a pris la décision de temporairement fermer la boutique et de demander à ses employés de rester à leur domicile.



Avant la réouverture de l'Apple Store (qui est prévue pour la semaine prochaine), Apple va tester tous les employés avec un test PCR (ils sont environ 70-80). L'entreprise va également faire appel à une société de nettoyage afin désinfecter l'ensemble de l'Apple Store pour que tout le monde puisse revenir en toute sécurité et avec l'esprit tranquille !