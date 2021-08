Tim Cook dit apercevoir de belles choses chez les concurrents d'Apple (interview)

William Teixeira

Apple domine plusieurs marchés grâce à des produits et un écosystème qui arrive à convaincre toujours plus de clients chaque jour. Cependant, les dirigeants de la firme de Cupertino ont conscience qu'Apple n'est pas la seule entreprise au monde, c'est pour cela qu'ils n'hésitent pas à observer attentivement ce qui se passe chez la concurrence ! Découvrez la dernière interview du CEO d'Apple.

Tim Cook reconnait que la concurrence est bonne

Apple est une entreprise qui s'investit dans des secteurs parfois ultra concurrentiels, on pense notamment aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs, aux casques et écouteurs ou encore dernièrement aux services de streaming.

Si pour Tim Cook, Apple est l'entreprise qui propose les meilleurs produits, le CEO reconnait tout de même qu'on retrouve de bonnes choses également chez les concurrents !

Tim Cook dit aussi que la réglementation est indispensable dans certains secteurs pour éviter les débordements et les prises d'initiatives abusives :

Je pars du principe que la réglementation est nécessaire dans certains domaines. Il s'agit donc de déterminer où elle est nécessaire et où l'accent doit être mis. Dans notre modèle, c'est l'utilisateur qui détient le pouvoir, parce que c'est lui qui décide quand il achète un téléphone, s'il va acheter un iPhone. Est-ce qu'il va acheter un certain nombre de téléphones Android ? Il s'agit donc d'un marché très concurrentiel. Et puis le marché de l'App Store est aussi très compétitif.... Il y a donc une énorme concurrence dans tous les domaines.

Dans l'interview, Tim Cook décrit son amour pour l'intelligence artificielle, pour lui, c’est clairement quelque chose qui représente le futur et qui ne doit surtout pas être ignoré. Cook rappelle qu'Apple se sert énormément de l'IA pour des fonctionnalités de l'iPhone, de l'iPad ou encore de l'Apple Watch. Il explique que nous sommes pour l'instant au tout début de la maitrise de l'IA, il y a encore de grandes découvertes à faire pour saisir toutes les opportunités que l'IA peut apporter à l'humain.

Je crois énormément à la réalité augmentée. Il peut améliorer nos conversations que nous avons, améliorer l'apprentissage et vraiment amplifier la valeur de la technologie avec les gens, sans qu'elle englobe ou ne ferme le monde réel.

Ce que craint Tim Cook, c’est ce que l'humain est capable de faire avec l'IA et la réalité augmentée, cela peut rapidement devenir source de nuisance entre de mauvaises mains. Mais le CEO rappelle tout de même qu'il ne faut pas voir la technologie comme quelque chose de mauvais ni comme quelque chose de bon, la technologie est quelque chose de neutre.

C'est les mains de l'inventeur et de l'utilisateur de savoir si elle est utilisée pour le bien, ou non. Et cela dépend de la créativité. Cela dépend de l'empathie. Cela dépend de la passion des personnes derrière la technologie. Chez Apple, lorsque nous fabriquons quelque chose, nous nous assurons de passer énormément de temps à réfléchir soigneusement à la façon dont il sera utilisé.

Tim Cook est aussi un CEO qui adore parler de lui, il a raconté lors de l'interview au Financial Review que ses journées étaient bien remplies et que tout commençait très tôt le matin !

C'est un patron d'entreprise qui est proche de sa clientèle, il lit de nombreux mails que lui envoient des milliers de clients tous les mois :

Tim Cook aime commencer ses jours tôt ; il est à son bureau à 4 heures du matin. "Je le fais parce que je peux mieux contrôler le matin que le soir et tout au long de la journée. Les choses se passent tout au long de la journée qui vous font sauter le cap. Le matin est à vous. Ou devrais-je dire que le petit matin est à vous. La routine matinale de l'homme à la tête de l'entreprise la plus précieuse du monde ? Lecture d'e-mails de clients. Cook estime qu'il passe par centaines par jour. "Je ne peux pas tous les lires, non. Je n'admettrais pas que je l'ai fait. Mais j'en ai lu un nombre extraordinaire. Cela me donne la main sur le pouls de ce que les clients ressentent, pensent et font"

Cook explique que si Apple a pris un chemin "Santé" avec l'Apple Watch, c'est grâce aux nombreuses sollicitations par mail. Cette décision est la bonne selon lui, il n'y a qu'à voir les retours positifs de clients qui ont été à l'hôpital grâce à une alerte du rythme cardiaque de leur Apple Watch ou encore ceux qui ont été sauvé par les urgences après une chute détectée par la montre connectée.

C'est quelque chose de fantastique !

Tim Cook parle vie privée

C'est l'une des préoccupations de Cook, mais aussi de toute la direction d'Apple. La vie privée est aujourd'hui bafouée et réduite à néant par certaines grandes entreprises du monde entier. Chez Apple, on considère la vie privée comme quelque chose de précieux, elle ne doit pas disparaitre au profit de la vente des données qui enrichissent toujours plus les sociétés qui font leur business grâce à votre trafic sur internet.



Pour Tim Cook, la confiance des consommateurs a été trahie et exploitée sans aucun respect pendant de nombreuses années, il est désormais temps de prendre ses responsabilités et rétablir la confiance et le sérieux avec les consommateurs.

Pense-vous que la confiance des gens a été exploitée ? "Dans certains cas, la réponse est indéniablement oui. Et je pense qu'il nous incombe à tous de rétablir cette confiance." "Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui considèrent la vie privée comme un problème général. Il y a dix ans, la vie privée était un problème sans grande importance. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux problèmes dans l'esprit des gens parce que les gens savent que le web est devenu cet outil de surveillance dans trop de cas et que la création de profils détaillés sur les gens est allée bien au-delà de toute sorte de choses raisonnables.

Tim Cook a clôturé l'interview en parlant du procès qui a opposé Apple et Epic Games, le Financial Review a demandé pourquoi les stores tiers étaient interdits sur iOS, iPadOS, tvOS... Voici la réponse de Cook :

Si vous mettez des portes dérobées dans un système, n'importe qui peut utiliser une porte dérobée. Vous devez donc vous assurer que le système lui-même est robuste et durable ; sinon, vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde de la sécurité. Chaque jour, vous lisez un article sur une nouvelle une violation ou sur un ransomware.

Découvrez le reste de l'interview où Tim Cook parle de son enfance, de son incroyable relation avec Steve Jobs et bien plus !

L'interview est à retrouver sur le site du Financial Review.