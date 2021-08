Les meilleures attaches pour AirPods Pro !

Medhi Naitmazi

Bien que les AirPods Pro d'Apple soient censés mieux tenir dans vos oreilles que les AirPods classiques grâce à leurs embouts en silicone, certains arrivent tout de même à les perdre en activité. Pour un surplus de confort et de sécurité, des accessoires permettent aux AirPods Pro de ne plus glisser de vos oreilles, pour moins de 15€.

Avanr de vous présenter quelques accessoires, il faut évidemment avoir acheté les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Et cela tombe bien puisque les AirPods Pro sont en promo. On les trouve à moins de 200€ au lieu de 279€, de quoi s’offrir une coque pour le boîtier ou bien des accroches pour vos oreilles.



Crochet Proof Labs : notre choix

Les premiers et nos préférés sont les crochets en silicone légers de Proof Labs qui se glissent directement sur vos AirPods Pro pour les maintenir en toute sécurité dans vos oreilles. Disponibles en blanc, ces crochets d'oreille sont traités pour éliminer les microorganismes. La tige semi-rigide se cale directement dans les circonvolutions de l’oreille et se fait rapidement oublier.



Le prix : 14,29€ sur Amazon.

Elago EarHook : le plus stable

Ensuite, on a déniché les crochets d'oreille d'Elago qui se fixent sur la tige de vos AirPods Pro et qui peuvent également fonctionner avec les AirPods de première et de deuxième génération. Ces clips s'accrochent autour de votre oreille plutôt qu'à l'intérieur. C'est le même principe que certains écouteurs sportifs Beats. Et une partie des sportifs les préfèrent ainsi car ils assurent une meilleure stabilité, le tout à moins de 10€.



Le prix : 8,99€ sur Amazon.





Sangle Likday : à l'ancienne

Enfin, voici une sangle qui relie vos écouteurs sans fil Apple par un câble. Alors oui, c'est un retour en arrière, mais cela permet de ne pas les perdre et de les poser simplement autour du cou quand vous en avez besoin. Mieux, les deux supports qui accueillent les tiges de AirPods sont magnétiques et se fixent aisément pour ne pas tomber. Les sangles sont conçues pour la course, la danse, le fitness, le yoga, ainsi que toutes sortes de sports et d'exercices vigoureux. Compatible AirPods Pro mais aussi AirPods 1 et AirPods 2.



Le prix : 9,99€ sur Amazon.

Vous voilà parés pour des nouvelles aventures avec vos AirPods Pro qui, même si ils sont intelligents et arrêtent la musique quand un écouteur a été délogé, ont parfois besoin d'une aide supplémentaire pour ne pas se perdre. Attention toutefois, avec ces accessoires en place, il ne sera pas possible de les ranger dans leur boitier.