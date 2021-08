Promotion : la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est à prix exceptionnel

Cela fait maintenant plusieurs années que Xiaomi se concentre sur le marché des trottinettes électriques, grâce au travail de ses ingénieurs et à sa grille tarifaire très avantageuse, Xiaomi est leader avec plus de 4 millions de trottinettes livrées dans le monde. Si ce chiffre parait déjà énorme, Xiaomi veut aller encore plus loin en sortant de nouveaux modèles toujours plus performants.

Voici la Mi Electric Scooter 3

Officiellement disponible en France et dans le reste du monde, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 attire déjà l'attention grâce à des caractéristiques et un prix extrêmement convaincants. Si vous cherchez une trottinette électrique pour de petits déplacements comme pour aller au travail ou aller faire une course, c'est probablement le modèle qui répondra le plus à vos attentes et à vos exigences.

La vitesse

Avec la Mi Electric Scooter 3, vous retrouvez une vitesse maximale de 25 km/h, cela est possible grâce au moteur qui affiche 600W de puissance. Le fabricant explique qu'elle a une capacité d'escalade de 16%, ce qui représente tout de même une belle performance comparée aux trottinettes concurrentes.

Xiaomi propose 3 modes pour faciliter l'utilisation, vous avez le mode piéton qui va de 0 à 5 km/h, très utile quand vous êtes dans un environnement avec beaucoup de personnes autour.

Le mode standard qui va de 0 à 20 km/h essentiellement pratique pour les zones urbaines et le mode sport qui va de 0 à 25 km/h, indispensable quand vous souhaitez profiter des performances dans les zones rurales où vous savez que vous risquez de ne blesser personne.

Il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre trois modes. Lorsque vous vous rendez au travail, appuyez sur S pour aller plus vite. Lorsque vous naviguez dans le parc, appuyez sur D et dans les zones bondées, vous pouvez activer le mode piétonnier pour marcher le long.

L'autonomie

C'est en général le point délicat des trottinettes électriques, mais pas avec la Mi Electric Scooter 3.

Xiaomi affirme que son dernier modèle est capable d'avoir jusqu'à 30 kilomètres d'autonomie, cela a été rendu possible grâce au KERS. Il s'agit d'un système de récupération d'énergie électrique lors des phases de freinage et de cabotage. Une superbe idée du fabricant qui permet de prolonger un peu l'autonomie qui est aurait été inférieure sans ce système exceptionnel.

Un nouveau frein

Comparé au modèle inférieur, Xiaomi a choisi de proposer un nouveau frein pour la Mi Electric Scooter 3. L'entreprise annonce avoir opté pour un frein à double plaquette, ce qui devrait permettre d'obtenir une meilleure efficacité et rapidité en cas de freinage d'urgence.

Niveau sécurité, quand on regarde le reste des caractéristiques de ce nouveau modèle, on comprend très vite qu'il s'agit de l'une des priorités de Xiaomi. La marque informe qu'elle propose une protection contre les courts-circuits, contre les surintensités, une double protection contre les surcharges, contre les décharges excessives, une protection contre les températures très élevées et pour finir une sécurité contre la mise en veille automatique sous tension.

Autant vous dire que les parents peuvent avoir l'esprit tranquille s'ils offrent la Mi Electric Scooter 3 à leurs enfants !

Les couleurs

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Xiaomi a fait le choix de proposer que 2 couleurs, ce qui facilite l'anticipation de la demande et le rythme de production.

Vous trouverez une couleur gris gravité et une couleur Onyx Noir, des designs et couleurs minutieusement choisis pour apporter un style et une beauté unique à la trottinette électrique.

Une trottinette électrique connectée à votre iPhone ou smartphone Android

Une trottinette électrique n'est complète que quand elle est connectée à votre smartphone. Xiaomi l'a bien compris et propose une connectivité en Bluetooth avec sa célèbre application Mi Home qui regroupe tous les appareils de la marque.

Depuis l'app iOS/Android, vous pourrez lancer les dernières mises à jour pour votre Mi Electric Scooter 3, la verrouiller ou la déverrouiller ou encore consulter les données de conduites.



On retrouve dans les statistiques, les trajets parcourus en kilomètres, la récupération d'énergie grâce au système KERS ou encore la vitesse moyenne lors des récents trajets.

Prix et disponibilité

Pour l'instant, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 n'est disponible que sur AliExpress, vous pouvez l'obtenir au tarif de 389€ avec le code promotion RENTREE40, oui... Xiaomi est du genre à faire une superbe promo dès le lancement (c'est rare !).

À noter que l'expédition se fait depuis l'étranger, mais vous n'aurez aucuns frais supplémentaires.



Si vous cherchez un modèle encore moins cher, vous avez la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à seulement 296€ sur Amazon, mais attendez-vous à des caractéristiques moins intéressantes.

Les détails supplémentaires à connaître sur la Xiaomi Mi Electric Scooter 3