Supercell lance le jeu Everdale en soft-launch (Canada)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Supercell est bien connu pour ses jeux mobiles férocement compétitifs comme Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale et Brawl Stars, mais leur premier méga-succès a en fait été le jeu agricole Hay Day, un titre bien plus pacifique. Quoi qu'il en soit, pour leur prochaine sortie, Supercell veut revenir à quelque chose de plus cool et sans stress avec un jeu appelé Everdale.

Everdale : le nouveau jeu "chill" de Supercell

Malgré des succès planétaires indéniables avec ses MOBA, Supercell a également compris au fil des ans qu'une partie des joueurs aiment construire des villes et les regarder grandir et progresser, sans que leur précieuse ville soit attaquée et peut-être rasée. Les développeurs du studio ont également constaté que les gens apprécient vraiment les éléments sociaux des jeux mobiles, mais pas nécessairement de manière compétitive. Ainsi, sur la base de ces conclusions, Everdale cherche à offrir une expérience complète de construction de la ville dépourvue de toute mécanique offensive ou compétitive, et elle vous permet également de faire toutes vos constructions avec d'autres personnes avec un jeu coopératif en ligne en temps réel avec d'autres.

Développez votre village et menez vos villageois dans une communauté utopique luxuriante à Everdale ! Jouez avec vos amis pour construire une société basée sur l'intelligence et la coopération. Ferme et jardin. Collectionnez et fabriquez. Négociez et vendez. Récoltez et récoltez les récompenses !



Construisez votre village et agrandissez les terres tranquilles qui vous entourent. Améliorez-vous et progressez dans un monde sans invasions, sans guerre et sans pertes. Laissez simplement vos villageois s'épanouir dans la terre que vous avez construite avec votre communauté.



Collectionnez et fabriquez des objets uniques pour donner vie à vos rêves. Il n'y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble ! Gérez activement votre village ou détendez-vous simplement et profitez d'une productivité agréable.



Il n'y a pas de limite à ce que vous et vos amis pouvez accomplir. Profitez de la construction d'un village paisible et découvrez votre propre communauté avec Everdale.



Ci-dessous, vous pouvez regarder une vidéo de développeur d'environ 6 minutes qui vous guidera à travers les meilleurs points du jeu :

Si vous aimez Sim City et ses nombreux hommages qui ont suivi depuis des dizaines d'années, vous allez apprécier ce jeu de construction qui apporte une touche de modernité avec la coopération avec un groupe de joueurs restreint. Après une période de test très limitée, Supercell ouvre maintenant Everdale à une plus grande variété de pays dans le cadre des tests bêta en cours. Si vous êtes dans les régions du Canada, du Royaume-Uni, des pays nordiques, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour, de Hong Kong, des Philippines ou de Malaisie, vous devriez pouvoir télécharger le jeu en utilisant ce lien en fin d'article.

En ce qui concerne un lancement mondial, Supercell ressemble beaucoup à Valve en ce sens qu'il prendra autant de temps que nécessaire pour sortir quelque chose de plus que bien. En d'autres termes, il sera prêt quand il sera prêt.



Qui est déjà impatient de le tester ?

Télécharger le jeu gratuit Everdale