Bons plans iOS : Northgard, Tiny Scanner Pro, Psycholonials

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Northgard, Tiny Scanner Pro, Psycholonials. L'occasion d'économiser 49€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.3.1, 56 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Tiny Scanner Pro (App, iPhone / iPad, v5.5.1, 129 Mo, iOS 11.0, Appxy) passe de 4,99 € à gratuit. Numérisez documents, photos, reçus ou à peu près tout ce que vous voulez ! Rapide comme l'éclair et magnifiquement conçue pour iPhone et iPad.



Tiny Scanner transforme votre iPhone en un scanner portable. Les numérisations sont enregistrées sur votre téléphone comme images ou fichiers PDF. Nommez et organisez vos numérisations en dossiers.



Les + : L'un des meilleurs dans son domaine Télécharger l'app gratuite Tiny Scanner Pro





Form Maker (App, iPhone / iPad, v7.03, 47 Mo, iOS 12.3, Isoperla) passe de 4,99 € à gratuit. Form Maker est remarquablement flexible, vous permettant de créer des formulaires personnalisés pour n'importe quelle industrie ou profession. La conception d'un formulaire entièrement personnalisé est aussi facile que de glisser et déposer le contenu en place. Vous pouvez inclure du contenu tel que des boîtes de texte, des étiquettes, des images, des sélecteurs à défilement, des contrôles segmentés, des boutons, des lecteurs de codes barres et des boîtes à choix multiples.



Form Maker prend en charge plusieurs pages, ce qui permet de collecter facilement autant ou aussi peu de données que vous le souhaitez. Les données capturées peuvent être exportées en texte, CSV ou PDF.



Les + : Pour les amateurs de statistiques Télécharger l'app gratuite Form Maker





Scheme Color (App, iPhone / iPad, v1.0, 5 Mo, iOS 13.0, Roberto Antonio Campusano Acos...) passe de 3,49 € à gratuit. Scheme Color vous aidera à devenir un expert de la couleur. Il comprend plus de 80 schémas soigneusement sélectionnés, vous aidant à faire le bon choix de combinaison de couleurs à chaque fois.



Il est basé sur la roue chromatique à 24 sections et présente une vaste collection d'ambiances et de sentiments. Appuyez sur n'importe quelle couleur pour trouver les valeurs RVB, CMJN et HEX.



Les + : Parfait pour les designers Télécharger l'app gratuite Scheme Color





Jeux gratuits iOS :

Peppa Pig: Vacances (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.9, 294 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Peppa part en vacances et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans de la série adoreront cette application sur le thème des vacances qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés.



Les + : Jeux avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Plein de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Vacances





Psycholonials (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.0, 2,7 Go, iOS 13.0, The Silence Mill, Inc.) passe de 9,99 € à gratuit. En communication avec des forces surnaturelles, deux influenceurs lancent une nouvelle marque de médias sociaux audacieuse. Situé le 20 avril 2020, Psycholonials est un roman visuel en plusieurs parties avec une histoire engageante et des personnages fascinants.



Attention, uniquement en anglais !



Les + : Le scénario très bon Télécharger le jeu gratuit Psycholonials





Promotions iOS :

Earth Atlantis (Jeu, , iPhone / iPad, v1.13, 216 Mo, iOS 8.0, Pixel Perfex) passe de 5,49 € à 2,99 €. Earth-Atlantis est un jeu de tir horizontal offrant un gameplay de « chasse aux monstres » original. Cherche et chasse des monstres marins terrifiants et explore un monde sous-marin post-apocalyptique. Débloque une pléthore de vaisseaux équipés d'armes et de capacités spéciales et deviens un chasseur légendaire !



« Le grand changement climatique » s'est abattu à la fin du 21e siècle. Quatre-vingt-seize pour cent de la surface terrestre est engloutie sous l'eau. La civilisation humaine s'est écroulée. Les machines ont adopté des formes d'animaux marins... Télécharger Earth Atlantis à 2,99 €





Inspire Pro (App, iPad, v3.8.8, 284 Mo, iOS 13.6, snowCanoe) passe de 19,99 € à 9,99 €. Exclusivement disponible sur l’App Store, extrêmement puissante et rigoureusement pensée pour l’iPad, l’application Inspire Pro offre une expérience de peinture, de dessin et de croquis incroyablement rapide et réaliste que vous pouvez emporter partout avec vous, et utiliser dès que l’inspiration surgit.



Le moteur de peinture exclusif Sorcery™ tire pleinement parti du GPU pour rendre vos coups de pinceau avec des couleurs 64 bits éclatantes, une précision sous-pixel exceptionnelle et une extrême rapidité. Si les coups de pinceau à l’huile sont magnifiques en tant que tels, les effets de mélange époustouflants d’un pinceau sec vous émerveilleront.



Les + : L'une des meilleures dans son genre Télécharger Inspire Pro à 9,99 €

flocks (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 289 Mo, iOS 13.0, nada studio, sl) passe de 3,49 € à 0,99 €. Flocks n'est pas seulement un divertissement, mais un terrain de jeu riche. C'est un cadre pour des énigmes simples et belles, attendant d'être résolues de manière intelligente. Nous les appelons des « situations », car elles ne nécessitent pas d'actions logiques fastidieuses et complexes, mais vous devrez de façon certaine sortir des sentiers battus dans chacune d'elles. Elles sont basées sur la physique, rapides, vraiment divertissantes et nombreuses.



L'élément clé avec Flocks est votre manière de jouer. Au lieu de contrôler un seul personnage, vous gérez des groupes (Flocks) en les combinant et en les divisant pour résoudre tous les défis auxquels vous faites face. Vous pouvez gérer des groupes, saisir des objets, les déplacer, les empiler...



Les + : Les graphismes

La qualité des énigmes Télécharger flocks à 0,99 €