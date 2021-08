xCloud annoncé sur les consoles Xbox One et Xbox Series X / S

Alban Martin

Microsoft vient de publier un article de blog pour annoncer que le service xCloud arrivera sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S d'ici la fin de l’année. Sans date précise, les joueurs devront patienter avant de savoir quand ils pourront streamer depuis leur console préférée. Rappelons que xCloud est disponible sur iOS depuis quelques mois en bêta.

Pourquoi proposer xCloud sur Xbox ?

Si l'annonce est salutaire, l'intérêt lui, est limité. En effet, le catalogue de jeux est directement disponible sur les consoles de Microsoft, alors pourquoi permettre d'y jouer sur ces mêmes supports mais en streaming ? Microsoft a la réponse avec trois arguments qui pourront peut-être vous convaincre :

Découvrir et jouer à plus de 100 jeux de qualité du catalogue du Xbox Game Pass sans avoir à utiliser votre stockage ou à attendre que la fin de l'installation.

Rejoindre vos amis en multijoueur, comme dans Sea of Thieves par exemple, dès que vous recevrez une invitation, sans avoir besoin d’installer le jeu.

Jouer aux titres exclusifs à la nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator ou The Medium sur Xbox One via la cloud (cette fonctionnalité sera disponible prochainement).

Le seul argument convaincant est donc de pouvoir jouer aux jeux next-gen sur Xbox One. Mais c'est aussi possible sur Mac, PC, Android et iOS. Les tests de xCloud sur Xbox va débuter avec une bêta publiée auprès des membres Insider cet automne.



Enfin, notons que les jeux seront diffusés en 1080p et à 60 fps, comme sur les autres supports. C'est aussi l'un des inconvénients par rapport aux dernières consoles Series X qui sont capables d'afficher de la 4K...