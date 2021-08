L'app ZOOM reconnait quand on lève la main sur iPad

Il y a 5 heures

Alban Martin

Zoom a annoncé aujourd'hui la dernière version de son application de visioconférence, et l'une des nouvelles fonctionnalités clés est la reconnaissance des gestes sur l'iPad, permettant aux utilisateurs d'utiliser des gestes afin de provoquer la réaction de réunion correspondante.



ZOOM reconnait les gestes des utilisateurs

La fonctionnalité prend actuellement en charge les réactions « Lever la main » et « Pouce en l'air ». Si vous levez la main ou levez le pouce dans la vraie vie, une icône correspondante apparaîtra automatiquement à côté de votre flux vidéo lors d'une réunion Zoom. Comme à l'école, une main levée indique généralement que vous avez une question et que vous souhaitez parler. Et quant au pouce, c'est très pratique pour demander l'avis à votre audience sur une question.



L'application Zoom a également reçu un nouveau mode de concentration, des améliorations de la barre latérale de discussion et plusieurs autres nouvelles fonctionnalités, comme indiqué dans l'article de blog.

Mode Focus

Le mode Focus aide à garder les gens concentrés dans une réunion Zoom. Conçu pour les éducateurs, le mode Focus place les participants aux réunions dans une vue où ils ne peuvent se voir qu'eux-mêmes, les hôtes/coanimateurs et le contenu qu'ils partagent. Dans cette vue, les hôtes et les co-animateurs peuvent également choisir d'afficher les participants en vue galerie, ce qui leur permet de voir tous les participants simultanément.

Transférer une réunion du mobile au PC / Mac

Le monde du travail change, et les employés doivent communiquer et collaborer efficacement, que ce soit au bureau ou en déplacement. La possibilité de faire passer une réunion en toute transparence d'un mobile à un ordinateur de bureau et de revenir à un mobile vous permet de poursuivre vos conversations, quelle que soit la vie qui vous envoie.

Limiter le partage d'écran pour les réunions avec des participants externes

Pour empêcher le partage d'informations sensibles, les administrateurs peuvent appliquer des restrictions à des utilisateurs spécifiques ou à des groupes qui les empêchent de partager l'écran lorsqu'un participant invité (un utilisateur externe au compte de l'hôte) rejoint une réunion. Ces utilisateurs pourront toujours partager l'écran lorsqu'il n'y aura pas de participants invités.



Enfin sur iPhone, Zoom améliore la lisibilité, la vie privée et le contrôle des participants par l'hôte.

Les utilisateurs d'iPad et d'iPhone peuvent mettre à jour vers la dernière version 5.7.6 de Zoom via l'App Store. Qui utilise le service plus d'une fois par semaine parmi vous ?

