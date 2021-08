Il y a 100 millions de propriétaires d'Apple Watch dans le monde

Selon un récent rapport de Counterpoint Research, l'Apple Watch est bien la montre connectée la plus populaire, mais aussi la plus utilisée dans le monde. Alors que la montre d'Apple n'est fonctionnelle qu'avec un iPhone, cela ne l'empêche pas de complètement dominer le marché des wearables et en plus d'être la plus vendue !

L'incroyable performance de l'Apple Watch

Dans le secteur des montres connectées, on trouve un grand nombre de modèles, des prix très attractifs et des montres avec des fonctionnalités inédites.

Mais malgré ce choix impressionnant, c'est toujours l'Apple Watch qui attire encore et encore chaque année les consommateurs du monde entier, qu'ils soient américains, européens ou asiatiques !

Le cabinet d'analyse Counterpoint Research vient d'affirmer dans son dernier rapport que les trimestres consécutifs où l'Apple Watch a été première dans les ventes ont enfin porter ses fruits.



Apple vient d'atteindre la base de 100 millions d'utilisateurs d'Apple Watch actifs dans le monde. Ce record aurait probablement pu être atteint il y a quelques mois s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire qui a ralenti les ventes à cause des magasins fermés !

Counterpoint affirme que les confinements et couvre-feux répétitifs ont ralenti les ventes de montres connectées, mais dès que la situation s'est progressivement calmée, tout est très vite reparti à la hausse :

En montrant une reprise complète par rapport à COVID-19, les expéditions mondiales de montres intelligentes au deuxième trimestre de cette année ont augmenté de 27 % par rapport à la même période l'an dernier, selon le Global Smartwatch Model Tracker récemment publié par Counterpoint Research.

Le rapport mentionne aussi la part de marché d'Apple par rapport à ses concurrents, il est expliqué que la firme de Cupertino a perdu quelques points ces dernières années, mais cela n'est pas à cause d'une perte d'intérêt des consommateurs, mais bien suite aux autres marques toujours plus nombreuses sur les wearables.



À l'heure actuelle, Apple est à des années-lumière de ses principaux concurrents qui ont pourtant tous une solide base de clients fidèles sur le marché des smartphones et autres produits phares.

Voici le classement mondial au second trimestre de 2021, comparé au deuxième trimestre de l'année dernière :

Apple : 28% (-2,1%) Huawei : 9,3% (-3,8%) Samsung : 7,6% (+0,8%) Imoo : 6% (-1%) Garmin : 5,8% (nouvelle arrivée dans le TOP 5)

En ce qui concerne la position d'Apple sur le marché des wearables, l'analyste Sujeong Lim explique :

Le taux d'attachement des smartwatchs aux smartphones est en constante augmentation. L'écosystème d'Apple connaît un taux d'attachement plus élevé, car la marque continue d'intégrer des designs attrayants, des fonctions de santé et des services connexes. La base d'utilisateurs de l'Apple Watch a franchi la barre des 100 millions pour la première fois au cours du trimestre qui s'est terminé en juin, se taillant ainsi la part du lion de la base d'utilisateurs de smartwatch dans le monde. Les États-Unis restent le marché clé de l'Apple Watch, contribuant à plus de la moitié de sa base d'utilisateurs, avec un taux d'attachement de près de 30 %.

Le même analyste explique que si la concurrence devient de plus en plus importante sur ce marché, c'est que le succès de l'Apple Watch donne envie aux autres entreprises d'avoir elles aussi leur part du gâteau.



Les ventes se sont aussi améliorées grâce au Covid-19. La pandémie a été un point révélateur dans le sens où les consommateurs ont pris l'habitude de prendre soin d'eux, quand on voit une montre capable de suivre un rythme cardiaque, vérifier le taux d'oxygène dans le sang... On se dit "c'est quelque chose de positif pour ma santé".

L'Amérique du Nord est le marché le plus demandeur

Vous pensiez que les Européens étaient les plus intéressés par les montres connectées ? Pas du tout !

En réalité, c'est l'Amérique du Nord qui achète le plus facilement les montres connectées qui sont commercialisées chez Apple, Huawei, Samsung... En seconde position, on retrouve la Chine.

Les ventes ont progressé en ce qui concerne le volume, mais le taux de croissance a été plus faible que celui des autres pays.



La plus forte croissance au T2 2021 a été constaté en Inde où les ventes de montres connectées ont explosé, mais uniquement en faveur des modèles inférieurs à 100$. En effet, l'Apple Watch rencontre d'énormes difficultés dans le pays, mais pas les alternatives moins coûteuses comme les montres d'entrée de gamme de Realme, Oppo ou Xiaomi !

L'explication vient des salaires très bas qui provoquent une certaine réflexion sur l'utilité d'investir dans une montre à 400$ quand on peut avoir à peu près l'équivalent en entrée de gamme.

L'Apple Watch Series 6 la grande gagnante

Counterpoint Research s'est aussi intéressé aux montres connectées qui trouvent le plus facilement un nouveau propriétaire. Sans surprise, le TOP 5 est dominé par Apple (logique puisque la firme de Cupertino possède la plus grosse part de marché).

En première position on retrouve l'Apple Watch Series 6 puis l'Apple Watch SE, en troisième position la Samsung Galaxy Watch Active 2, à la quatrième place l'Apple Watch Series 3 et au dernier rang l'Imoo Z6-4G.



