Apple lance le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour les AirTags

Hier à 20:22

Julien Russo

2



Apple vient de lancer il y a quelques minutes une nouvelle mise à jour pour ses AirTags, cette version arrive deux mois après la précédente qui avait apporté une fonctionnalité anti-harcèlement. Découvrez comment vérifier que votre AirTag a bien téléchargé la nouvelle mise à jour (attention, c'est automatique).

L'AirTag se met à jour

Comme pour les AirPods, l'AirTag ne nécessite pas de manipulation manuelle pour se mettre à jour, il effectue automatiquement une vérification de nouveau firmware et le télécharge tout seul si une version récente est disponible.

Pour vérifier si votre AirTag a bien installé la version la plus récente, il y a un moyen très simple !

Ouvrez l'application Localiser sur votre iPhone Rendez-vous dans l'onglet "Objets" en bas de votre écran Appuyez sur le nom de votre AirTag dans la liste Des informations apparaîtront

Si la version logicielle qui s'affiche est 1.0.291 (numéro de build 1A291a) cela signifie votre AirTag est bien à jour.

Dans le cas contraire, s'il possède la version 1.0.276 (numéro de build 1A287b), cela veut dire qu'il a toujours l'ancienne version et qu'il faut patienter qu'il prenne l'initiative de se mettre à jour !

À noter qu'il est impossible de forcer le téléchargement et l'installation de la mise à jour.



Pour l'instant, Apple n'a pas divulgué les modifications réalisées dans la version 1.0.291, mais il y a des chances que les AirTags ont acquis une meilleure stabilité et une performance améliorée dans la détection.

Il se peut également qu'Apple est ajouté la prise en charge de la fonction anti-harcèlement avec les smartphones sous Android, la firme de Cupertino avait évoqué les alertes de suivi sur l'OS de Google. Il est donc possible qu'Apple prépare le terrain avec la version logicielle des AirTags avant de publier l'application sur le Play Store !