La recherche de contenu sur Instagram va bientôt ressembler à celle de TikTok

Il y a 2 heures

William Teixeira

L'Américain qui s'inspire sur le Chinois ? En général, c'est l'inverse, mais pas cette fois. À travers un communiqué, le réseau social Instagram a expliqué son intention de modifier son système de recherche intégré dans son application. D'après les premières informations obtenues, celui-ci devrait fortement ressembler à ce qu'on peut apercevoir quand on cherche du contenu sur TikTok.

Une nouvelle recherche sur Instagram

Les utilisateurs iOS et Android vont bientôt avoir une recherche améliorée et plus performante quand ils chercheront des contenus sur Instagram. À l'heure actuelle, la recherche ne sert qu'à trouver le compte d'un utilisateur, une musique, un tag et une localisation ce qui est globalement restreint, dans un avenir proche, la recherche d'Instagram va évoluer et ajouter la recherche de contenus comme les photos et vidéos postées par les comptes d'utilisateurs.

En plus de cela, il sera possible de chercher des audios des Reels, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent accéder à une grande diversité de contenus !



À travers cette nouveauté, Instagram souhaite vous permettre d'accéder à tout le potentiel qu'apporte l'application, avec des centaines de millions de publications tous les jours, le réseau social veut que vous sortiez de la zone "followers" et que vous puissiez facilement trouver le contenu d'une personne que vous n'avez jamais suivie.

Pour la nouvelle recherche, Instagram informe se baser sur trois signaux par ordre d'importance, voici ce qu'explique le réseau social :

Votre texte dans Recherche . Le texte que vous entrez dans la barre de recherche est de loin le signal le plus important pour la recherche. Nous essayons de faire correspondre ce que vous tapez avec les noms d'utilisateur, les biographies, les légendes, les hashtags et les lieux pertinents.

. Le texte que vous entrez dans la barre de recherche est de loin le signal le plus important pour la recherche. Nous essayons de faire correspondre ce que vous tapez avec les noms d'utilisateur, les biographies, les légendes, les hashtags et les lieux pertinents. Votre activité . Cela comprend les comptes que vous suivez, les publications que vous avez consultées et la façon dont vous avez interagi avec les comptes dans le passé. Nous affichons généralement les comptes et les hashtags que vous suivez ou visitez plus haut que ceux que vous ne suivez pas.

. Cela comprend les comptes que vous suivez, les publications que vous avez consultées et la façon dont vous avez interagi avec les comptes dans le passé. Nous affichons généralement les comptes et les hashtags que vous suivez ou visitez plus haut que ceux que vous ne suivez pas. Informations sur les résultats de la recherche. Lorsqu'il y a beaucoup de résultats potentiels, nous examinons également les signaux de popularité. Il s'agit notamment du nombre de clics, de j'aime, de partages et de suivis pour un compte, un hashtag ou un lieu particulier.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, la nouvelle recherche ressemble énormément à celle de TikTok, il faut dire que le système de recherche de l'application de ByteDance est l'un des plus complets qu'on peut retrouver. En plus de la recherche de comptes, vous pouvez facilement trouver des contenus en fonctions de la thématique que vous voulez voir.



À l'heure actuelle, Instagram informe travailler sur ce nouveau système de recherche, on ne sait même pas s'il apparaîtra avant l'année prochaine. Ce genre de projet prend du temps, mais vaut en général le coup pour améliorer l'expérience utilisateur !

Le communiqué d'Instagram

