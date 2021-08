Sorties jeux : Pets No More, MARVEL Future Revolution, Behind the Frame

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pets No More, MARVEL Future Revolution, Behind the Frame.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

32 Secs: City Trials (Jeu, , iPhone / iPad, v2.1, 235 Mo, iOS 10.0, Istom Games Kft.) 32 sec est un jeu de course de moto avec un environnement de science-fiction étonnant.



Enfourchez votre moto et foncez à travers le trafic dans la métropole de science-fiction à grande vitesse ! Surmontez tous vos adversaires, atteignez la vitesse maximale, collectez des pièces, améliorez les capacités de votre moto pour devenir le roi de l'autoroute !



32 Secs : City Trials est la garantie d'une course fantastique dans un futur pas si lointain où les motos foncent à une vitesse incroyable et défoncent l'asphalte ! Ce jeu City Trials est très différent de tous les autres jeux de moto ! Si vous voulez avoir un aperçu du futur, si vous aimez la course sans limites, si vous aimez les défis, le jeu 32 Secs : City Trials sera votre jeu de course de moto préféré ! Télécharger le jeu gratuit 32 Secs: City Trials





Pets No More (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.2, 477 Mo, iOS 10.0, Purple Tree Studio) Bienvenue sur l'île des animaux, où se déroule le tournoi des animaux zombies, où les joueurs les plus grands et les plus morts s'affrontent pour gagner le titre de "Roi des animaux".



Choisissez votre animal zombie préféré et préparez-vous à vous frayer un chemin vers la victoire !



Armé de vos gants de boxe et d'un disque super puissant, surmontez les obstacles du terrain et marquez des buts spectaculaires pour battre tous les adversaires qui osent vous affronter.



Jouez en mode Arcade et affrontez les maîtres morts-vivants du Air Hockey dans différentes arènes de l'île. Télécharger Pets No More à 0,99 €





MIR4 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 205 Mo, iOS 11.0, Wemade Co., Ltd.) Allez-vous céder ou régner face au pouvoir ultime ? Rejoignez-nous dès maintenant et forgez votre héritage !



Guerriers, quelle voie choisirez-vous dans le pays de MIR ?



Voulez-vous vivre une toute nouvelle expérience palpitante ?

Peut-être vivre une vie paisible en chassant et en cueillant ?

Ou même faire la guerre contre d'autres guerriers et clans pour conquérir le monde.



Un jeu de combat/art-martial dans un style graphique coréen ! Télécharger le jeu gratuit MIR4





MARVEL Future Revolution (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.5, 1,6 Go, iOS 11.0, Netmarble Corporation) Marvel Future Revolution se positionne comme un RPG gratuit en monde ouvert spécialement conçu pour les plateformes mobiles. Tout en respectant l'univers connu de tous, le nouveau jeu met en vedette Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K, Green Goblin, Red Goblin et d'autres super méchants comme Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel, Captain America et plus encore.



Le jeu Marvel a été soigné comme jamais avec des graphismes 3D de grande qualité grâce à l'utilisation du Unreal Engine 4 qui tire parti des capacités des dernières machines Apple, mais aussi au niveau du gameplay avec des combats spectaculaires en temps réel au sol et dans les airs. Télécharger le jeu gratuit MARVEL Future Revolution





Legendino: Dinosaur Battle (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.5, 554 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) Bienvenue dans le Monde Perdu, un monde habité par de mystérieux Dinos!

Devenez un grand aventurier et explorez le monde inconnu de Dinos!

Bataille à 3 contre 3 avec de superbes Dinos, "Legendino"!



Plus de 162 sortes de dinosaures, dont le stégosaure et le tyrannosaure! Télécharger le jeu gratuit Legendino: Dinosaur Battle





First Refuge: Z (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.21.1, 257 Mo, iOS 9.0, 37GAMES) Avez-vous ce qu'il faut pour gouverner les terres désolées ?



L'humanité a été amenée au bord de l'extinction par un virus zombie mortel. Les actions désespérées des survivants sont vaines face à des bandits perfides, des zombies féroces et des sociétés sinistres qui parcourent ce terrain vague, tous luttant pour la suprématie. C’est votre travail de prendre le commandement d’un groupe de survivants et de construire une forteresse souterraine. Il est temps de combattre l’invasion des zombies et de combattre des joueurs du monde entier. Le destin de l'humanité est dans votre main. Télécharger le jeu gratuit First Refuge: Z





Empire Defender TD (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 354 Mo, iOS 10.0, Zitga) Vous êtes un maître habile dans les jeux de stratégie ? Misez sur vos tactiques avisées et combattez des adversaires redoutables. Dirigez vos puissants héros et défendez les frontières de votre royaume contre les ténèbres !



Entrez dans le jeu avec des millions de joueurs dans une bataille sans fin à travers le monde pour remporter la victoire et la gloire.

Si vous êtes un vrai fan de Fantasy Tower Defense, ce jeu de TD ne peut pas être manqué ! Vous serez surpris par les merveilleux graphismes et le gameplay impressionnant.



Votre objectif dans ce jeu est de construire votre propre plan pour sauvegarder votre trône et éradiquer les envahisseurs, ramenant ainsi la paix dans votre royaume. Non seulement ce jeu présente les caractéristiques les plus séduisantes d'un jeu de TD, mais il dispose également de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de jouer pendant des heures ! Télécharger le jeu gratuit Empire Defender TD





ARMAJET: High Stakes (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.13, 281 Mo, iOS 13.0, Super Bit Machine INC) ARMAJET : High Stakes est un jeu de plateforme de tir en arène avec des jetpacks, avec des fonctions de survie (et bientôt des duels 1v1 !). Gagnez de l'argent réel en utilisant vos compétences pour vaincre votre adversaire, grâce à la plateforme Skillz.



Tout le monde a accès exactement aux mêmes armes, pilotes et ultimates que vous, tout ce qui change c'est la façon dont vous les utilisez !



Les commandes mobiles intuitives à deux sticks facilitent le pilotage et le tir, le défi étant de survivre. Nous prenons également en charge la plupart des contrôleurs bluetooth, il suffit de connecter votre contrôleur préféré à tout moment pour commencer à jouer ! Télécharger le jeu gratuit ARMAJET: High Stakes





Nouveaux jeux payants iOS :

Wall of insanity (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.14, 1,4 Go, iOS 12.0, Sergey Sukharev) Wall of Insanity est un nouveau projet des créateurs de la série de jeux Slaughter.

Il propose un scénario sombre, de l'action intense et un voyage mystique dans un monde mort et fumant.

Vous allez affronter l'inconnu. Une descente dans un royaume d'anxiété et de folie. Le chemin à travers l'abîme sera difficile, le trek extrêmement dangereux, et vous serez laissé presque sans espoir. Télécharger Wall of insanity à 2,99 €





Sword of Elpisia (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 638 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Bienvenue sur Terra, un monde dont la civilisation s'est développée grâce à des outils magiques, il arrive fréquemment que des personnes soient transformées en épées magiques. Alice, une jeune fille qui voyage avec Aldo, le personnage principal, choisit de devenir une épée pour sauver ses amis. Leur voyage et leurs rencontres les conduiront-ils à un destin prédéterminé ?



Lancez-vous dans de magnifiques et complexes batailles au tour par tour, en utilisant des épées magiques avec jusqu'à trois jeux d'armes ! Le charme irrésistible des graphismes pixelisés entoure tout votre monde et votre aventure dans un JRPG fantastique unique. Sans oublier tous les éléments nécessaires, de la chasse au trésor aux quêtes, en passant par les compagnons de jeu et les plafonds de niveau presque infinis ! Télécharger Sword of Elpisia à 6,99 €