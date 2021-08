The Lord of the Rings: Rise to War en précommande sur iOS et Android

Corentin Ruffin

Le Seigneur des Anneaux : Rise to War est désormais ouvert aux pré-inscriptions, permettant aux fans de la franchise populaire de découvrir la Terre du Milieu d'une toute nouvelle manière grâce à NetEase Games et au jeu de stratégie mobile de Warner Bros. Interactive Entertainment.

The Lord of the Rings: Rise to War, le petit nouveau de NetEase et Warner Bros

Basé sur la trilogie de livres de J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings : Rise to War est un titre sous licence officielle qui permet aux joueurs de rejoindre la guerre pour l'Anneau Unique, de construire des armées et d'étendre leurs territoires à travers la carte légendaire avec ses monuments renommés, pour la gloire ultime. Comme le jeu se déroule dans le troisième âge de la Terre du Milieu, les joueurs peuvent fortifier des colonies et forger des alliances avec des personnages emblématiques rejoignant la mêlée, que ce soit le Ranger du Nord, Aragorn, ou même le seigneur elfe de Fondcombe, Elrond.



Il s'agit là du second partenariat entre les deux groupes, le premier étant pour Harry Potter: Magic Awakened actuellement en bêta en Chine.



Combattez-vous pour le bien ou pour le mal ? Quelle faction choisirez-vous parmi Gondor, Rohan, Lothlórien, Erebor, Mordor et Isengard ? Le Seigneur des Anneaux : Rise to War sera officiellement lancé le 23 septembre, mais les fans de Tolkien en Europe, en Amérique, en Océanie et en Asie du Sud-Est peuvent désormais s'inscrire sur l'App Store et le Google Play Store. Les pré-inscrits recevront un coffret cadeau dans le jeu qui comprend un portrait de Bilbo Baggins, le Hobbit de la Comté, lors de la sortie officielle du jeu.



Qui a hâte d'y jouer ?

