Apple concède du terrain aux développeurs pour éviter un procès

Il y a 32 min

Alexandre Godard

Apple n'a pas l'habitude de modifier son point de vue et ses idées, mais elle sait parfois faire preuve d'intelligence lorsqu'elle sent que le vent peut tourner contre elle. Après des mois de discussions avec un groupe de développeurs, la Pomme a décidé d'améliorer certains points pour leur faciliter la vie sur l'App Store

Une première victoire pour les développeurs de l'App Store

Je le sais, nous le savons, vous le savez, Apple n'aime pas partager et c'est pour cela que son écosystème est sans aucun doute le plus fermé dans le monde des smartphones. Durant ces dernières années, la firme de Cupertino a fait énormément d'efforts afin de s'ouvrir au monde extérieur et permettre à ses utilisateurs de ne pas se sentir restreints sur certains points (navigateur par défaut, streaming via Siri, personnalisation, etc).



Mais à l'heure actuelle, beaucoup trop se plaignent encore des pratiques anticoncurrentielle de la marque jugées néfastes que ce soit pour les utilisateurs ou pour les développeurs. Si vous n'êtes pas au courant, il y a actuellement un recours collectif porté par de nombreux développeurs américains qui réclament du changement. C'est aussi une façon de se montrer bienveillant avant le verdict du procès contre Epic Games.



Un recours qui semble commencer à porter ses fruits car Apple vient de publier un communiqué de presse officiel qui annonce des évolutions importantes. Après de longues discussions, les deux parties se sont mises d'accord au sujet de certaines règles qui concernent l'App Store.

Une communication plus libre pour les développeurs

Premièrement, Apple va enfin accorder le droit aux développeurs d'applications présents sur l'App Store de faire de la publicité pour une application là où ils le souhaitent. Concrètement, un développeur pourra informer les utilisateurs par mail, par sms... que les achats intégrés sont disponibles ailleurs que sur l'applications iOS.



La personne concernée pourra donc proposer un système d'achat moins onéreux et en faire la publicité, ce qui permettra d'éviter cette fameuse commission de 15% ou 30% qu'applique le géant californien sur son service.

Nous tenons à remercier les développeurs qui ont travaillé avec nous pour conclure ces accords à l'appui des objectifs de l'App Store et au profit de tous nos utilisateurs.

Une aide bien plus prononcée pour les petits développeurs

Toujours après des discussions endiablées, Apple et un groupe de petits développeurs se sont mis d'accord sur sept points primordiaux afin que l'avenir soit meilleur pour tous.

Le programme App Store Small Business qui veut que les entreprises sur l'App Store gagnant moins d'un million de dollars par an payent une commission divisée par deux sera maintenu au minimum pendant les trois prochaines années.

Suite à une demande, Apple promet qu'elle va proposer des résultats de recherche sur l'App Store basés sur les téléchargements, le nombre d'étoiles...

Le troisième point a été évoqué plus haut, à avoir la possibilité pour les développeurs d'inciter les utilisateurs à passer par une boutique externe pour contourner la commission d'Apple.

Apple va également multiplier par cinq les possibilités au niveau des prix pouvant être proposés. En gros, finie la restriction d'un prix le plus bas à 0.99 € et possibilité d'afficher un prix rond (15 € et non 14.99 €).

Les développeurs pourront toujours faire appel si leur application est rejetée de l'App Store mais du contenu sera ajouté pour mieux comprendre les règles à respecter.

Un nouveau rapport de transparence annuel sera publié par Apple sur son site officiel. Il aura pour but de partager des données, des statistiques, des chiffres sur tout ce qui touche aux applications que ce soit le nombre de rejets, d'apps supprimées, de comptes clients...

Pour finir, Apple promet de créer un nouveau fond afin d'aider les plus petits développeurs les moins armés, surtout après la crise COVID passée par là. Certaines règles seront à respecter pour être éligible.

Un programme partenariat pour News

Le service n'étant pas disponible chez nous, il ne nous concerne que très peu mais il est tout de même important de relayer les infos à ce sujet. De ce côté, Apple annonce des mises à jour supplémentaires de l'App Store.



Rappelant que la marque est très reconnaissante envers le journalisme rigoureux, libre et indépendante, les nouvelles initiatives auront pour but de soutenir le journalisme présent sur News. Une agence de presse qui fournit son contenu dans Apple News et qui respecte son format de lecture sera éligible.



Au niveau des avantages, on note une commission de 15% sur les abonnements faits par l'application. Voilà de quoi rajouter une cartouche de plus au projet App Store Small Business.

Apple évite le procès

Pour terminer, Apple réitère son soulagement d'avoir trouvé une solution ensemble plutôt que de passer par la case justice. Le chemin est encore long à parcourir mais il faut quand même reconnaître que c'est une toute nouvelle page de l'histoire qui s'écrit pour les développeurs de l'App Store.