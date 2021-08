Baldo se prend pour Zelda sur Apple Arcade (sortie)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

L'été est loin d'être terminé sur Apple Arcade qui accueille encore et toujours de nouveaux jeux. Cette fois, c'est ​​Baldo qui nous arrive, un RPG d'action et d'aventure que l'on peut facilement comparer à OceanHorn et surtout Zelda de Nintendo.



Baldo : un nouveau jeu à la Zelda

Baldo se présente comme une jeu RPG d'action et d'aventure avec des énigmes complexes à résoudre. Graphiquement soigné, le titre de Naps Team propose une carte ouverte immense à arpenter dont le style nous fait indéniablement penser au premier Oceanhorn. Les décors fourmillent de détails tandis que les personnages paraissent sortis tout droit d'un manga.



Voici une vidéo de présentation de Baldo :

Une prophétie s'est réalisée, un enfant au cœur pur est né. La créature sans cœur scellée dans le monde souterrain par les hiboux sages est sur le point de ressusciter.

Un voyage dans une terre magique pleine de mystères à découvrir.



Tout au long de son périple, Baldo interagira avec de nombreux personnages étranges et drôles dispersés partout, pour terminer la quête de l'histoire principale et de nombreuses autres quêtes secondaires. Les combats et la collecte d'objets sont au coeur du gameplay, sous peine d'être rapidement bloqué.



Cette aventure va tenir en haleine les joueurs pendant près de 50 heures d'après le studio, notamment grâce à une dizaine de donjons et cinquante Owl Towers, des temples comparables aux sanctuaires de Breath of the Wild.



Vous pouvez essayer Apple Arcade avec un essai gratuit d'un mois sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV. Après cela, il faudra débourser 4,99€ par mois. Un abonnement peut être partagé avec jusqu'à six autres membres de votre famille grâce au partage familial. Baldo est également disponible sur PS4, Xbox Switch et PC via Steam.



Télécharger le jeu Baldo