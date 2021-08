Bons plans iOS : Pavilion Mobile, Interloper, Hex, sonogrid

Hier à 21:29 (Màj hier à 21:29)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Pavilion Mobile, Interloper, Hex, sonogrid. L'occasion d'économiser 25€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Life Lists (App, iPhone, v1.7.3, 43 Mo, iOS 12.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit.



Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez.



Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir.



Word Collage (App, iPhone / iPad, v1.6, 4 Mo, iOS 13.0, Alex Tataurov) passe de 1,09 € à gratuit. Créez de magnifiques collages de mots rapidement et facilement. Il suffit de saisir l'URL d'une page Web ou d'ajouter manuellement des mots pour générer des montages uniques. Choisissez parmi six mises en page, 80 couleurs et 45 polices.



L'application vous permet même d'accentuer les mots les plus courants et de les partager avec vos amis. Les + :



sonogrid (App, iPhone / iPad, v1.1.2, 45 Mo, iOS 9.3, rCreativ) passe de 0,99 € à gratuit. sonogrid vous aide à explorer la musique plus profondément.



Vous pouvez l'utiliser comme une boîte a rythmes, un métronome avancé, un entraîneur d'oreille, un carnet de croquis de composition, où bien pour s'amuser avec la musique et du son.



L'expérience musicale n'est pas nécessaire pour profiter de l'appli, et c'est amusant carrément pour cette raison, cependant il y a certaines fonctionnalités qui pourraient alimenter votre créativité si vous tenez la musique au cœur. Pour les musiciens, il y a des nouvelles indications de la mesure, des polyrythmies, des gammes, et la possibilité de tous combiner dans une nouvelle façon.



Jeux gratuits iOS :

True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.36, 203 Mo, iOS 9.0) passe de 2,29 € à gratuit. Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles.



Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation.



Les + : Un bonheur, même des années après

Hex (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.5, 20 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 1,09 € à gratuit. Hex vous oblige à connecter les côtés bleus du plateau en créant une chaîne ininterrompue avant votre adversaire. À tour de rôle, l'adversaire IA remplit la grille d'hexagones. Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Si vous échouez encore et encore, activez la visualisation des chemins les plus courts.



Brainjection (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 24 Mo, iOS 8.0, ivan perfetti) passe de 0,99 € à gratuit. Brainjection est un jeu de puzzle sur le thème du cyberpunk qui se déroule en 2059.

Dans un monde où les implants cérébraux sont devenus très demandés et strictement réglementés, de nombreuses cliniques illégales sont disponibles pour quiconque a suffisamment d'argent en poche...



Dans l'une de ces cliniques, J.D.et Lez dirigent une entreprise lucrative qui passe toute la journée à modder et à améliorer le cerveau des clients au moyen d'un environnement de réalité virtuelle assisté par IA, communément appelé Brainjection.



Aidez-les à terminer les opérations dans cette énigme profonde, sombre et intense.



Promotions iOS :

Laid-Back Camp Virtual Motosu (Jeu, Aventure / Voyages, iPhone / iPad, v1.2.0, 149 Mo, iOS 10.0, Gemdrops, Inc.) passe de 17,99 € à 11,99 €. Incarne Nadeshiko et pars avec Rin pour une session camping relaxante au bord du Lac Motosu. C’est l’occasion de prendre plein de photos et déguster de bons petits plats !



Rejoins Nadeshiko, Rin et la bande d’Au Grand Air pour une aventure unique tout en 3D ! Des situations variées et de nombreuses découvertes t’attendent dans ce jeu entièrement doublé. Chaque escapade a la durée d’un épisode d’anime, et procure une immersion totale !



On parle d'un jeu d'aventure de camping virtuel !

Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 4,99 € à 1,99 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



